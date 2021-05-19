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劉書宏情變鄭茵聲噴淚　經紀人曝「分手禮物」：好典範

▲劉書宏（左）、鄭茵聲拍影片宣告分手。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
▲劉書宏（左）、鄭茵聲拍影片宣告分手。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）

記者羅凌筠/台北報導

2021-05-19 13:24:34｜2021-05-19 13:31:38

YouTuber「這群人」成員鄭茵聲與演員劉書宏交往將近3年，昨（18）日宣布分手，昔日放閃的YouTube單元「龍咬死兔」正式停更。鄭茵聲有「感情潔癖」，無法接受劉書宏拍戲和女演員親熱，年初提出分手，據悉這個問題磨合3年始終無解。劉書宏為了給鄭茵聲一個美好的Ending，一手策畫分手影片，2人在鏡頭前哭著擁抱給彼此祝福，堪稱分手最佳典範。

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▲劉書宏（左）、鄭茵聲祝福對方。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
▲劉書宏（左）、鄭茵聲祝福對方。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
劉書宏經紀人回應《NOWnews今日新聞》，拍戲這個問題已經磨合2、3年，劉書宏是演員，演戲一定會跟女主角談戀愛，沒有哪部作品是導火線，「茵聲是很棒很純真的女孩子，有什麼都會直接講，他們現在還是朋友，所以書宏計畫這個影片，要給她美好的Ending，他們處理分手是滿好的典範」。對於「復合」一事，茵聲斬釘截鐵說「應該是沒機會了」，劉書宏也投入工作，揮別分手情傷。

▲鄭茵聲自認感情有潔癖。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
▲▼鄭茵聲自認感情有潔癖。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
▲鄭茵聲自認感情有潔癖。（圖／翻攝Alina鄭茵聲YouTube）
鄭茵聲在影片中坦言有感情潔癖，自己拍吻戲時會冒出「對不起另一半」的感覺，和劉書宏交往後才知道真的沒辦法接受跟演員在一起，年初她主動提分手，男方分手態度也很堅決，將近3年的感情畫下句點，經紀人透露分手主因是個性不合：「茵聲感情上有潔癖，那演員工作一定有需求，她冷靜的想一想，覺得未來可能不想再交演員男友了。」由於分手也過了幾個月，茵聲已撐過情傷期，心情已經沒有那麼難過。

劉書宏、鄭茵聲分手影片不到一天飆破25萬次點閱，2人不出惡言、彼此祝福的處理方式成熟又有智慧，獲得大批網友讚賞。事實上演藝圈不乏「最佳前任」的典範，像是楊丞琳、黃鴻升（小鬼），高中談過一段純純的愛，畢業後都在演藝圈打拚，彼此互相扶持，是許多人心中的模範初戀；而周杰倫、蔡依林「雙J戀」談得轟轟烈烈，2人分手後修復友誼，蔡依林在周杰倫演唱會的「世紀站台」堪稱經典；林心如、林志穎當年是郎才女貌的螢幕情侶，即使分手也維持知己的友誼，甚至和對方的另一半霍建華、陳若儀打成一片，是演藝圈實屬難得的佳話。

 

 

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