國泰金總部1名國壽員工確診　全棟大樓消毒

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為維護同仁身體健康，國泰人壽已通知同樓層工作的同仁及相關接觸者全數先行居家辦公，並將協助安排前述同仁進行核酸檢測，相關費用由公司負擔，且於檢測正常後始進入職場。此外，目前也要求同仁務必落實居家辦公盡量不外出，並提供中央疫情指揮中心公布的接觸確診者應注意事項予同仁參考與遵循，每日並將由護理人員或主管關懷同仁的身體健康狀況。
國泰人壽也強調自諾富特飯店群聚感染事件後，即開始密切規劃超過部署事宜。為維護同仁健康及公司持續營運，已自5月12日起啟動居家辦公，目前雙北居家辦公的比例已達70%以上，應可避免同仁不幸染疫所造成的影響。此外，新竹以北及宜蘭地區所有業務同仁也不進入職場，如有需要服務客戶，均已要求配戴口罩做好防護措施，保護自己保護客戶。
國泰金強調，該集團向極重視防疫事宜，並已依衛生主管機關標準超前部署防疫準備。自尊去年疫情起始即成立集團防疫小組，訂定並執行相關預防性措施，例如進入大樓配戴口罩、量測體溫、外部人士進入職場限於特定區域且落實實聯制、員工健康通報管理、進行異地備援及居家辦公等，以確保集團員工健康及客戶服務與業務能持續營，未來仍將持續加強職場衛生及員工健康保護，並將配合政府政策積極努力做好防疫，一起為台灣防疫盡一份心力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。