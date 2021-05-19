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國泰金總部1名國壽員工確診　全棟大樓消毒

▲國泰金控總部大樓也傳出1名國泰人壽員工確診，目前已進行全棟大樓消毒，同樓層工作同仁及相關揭觸者全數先行居家辦公，並將協助安排核酸檢測。（圖／國泰人壽提供）
▲國泰金控總部大樓也傳出1名國泰人壽員工確診，目前已進行全棟大樓消毒，同樓層工作同仁及相關揭觸者全數先行居家辦公，並將協助安排核酸檢測。（圖／國泰人壽提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-19 13:35:52

國泰金控總部也傳有1名員工新冠肺炎確診！國泰金旗下國泰人壽今（19）日證實1名位在台北市仁愛大樓工作的同仁5月18日通報確診，公司在接獲通報後，即依衛生主管機關及集團防疫作業規範於當晚完成全棟大樓消毒，經查該同仁工作性質單純不會接觸任何客戶，而公司也已通知同樓層工作同仁及相關接觸者全數先行居家辦公，並將協助安排進行核酸檢測，相關費用由公司負擔，且於檢測正常後始進入職場。

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國泰人壽指出，這名確診同仁工作性質單純，不會接觸到任何客戶。自5月11日下午起即依公司規定居家辦公，5月14日晚間開始有發燒現象，不過，在居家辦公前進公司均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，才進入職場，並依規定於職場內全程配戴口罩，已做好相關防護措施。

為維護同仁身體健康，國泰人壽已通知同樓層工作的同仁及相關接觸者全數先行居家辦公，並將協助安排前述同仁進行核酸檢測，相關費用由公司負擔，且於檢測正常後始進入職場。此外，目前也要求同仁務必落實居家辦公盡量不外出，並提供中央疫情指揮中心公布的接觸確診者應注意事項予同仁參考與遵循，每日並將由護理人員或主管關懷同仁的身體健康狀況。

國泰人壽也強調自諾富特飯店群聚感染事件後，即開始密切規劃超過部署事宜。為維護同仁健康及公司持續營運，已自5月12日起啟動居家辦公，目前雙北居家辦公的比例已達70%以上，應可避免同仁不幸染疫所造成的影響。此外，新竹以北及宜蘭地區所有業務同仁也不進入職場，如有需要服務客戶，均已要求配戴口罩做好防護措施，保護自己保護客戶。

國泰金強調，該集團向極重視防疫事宜，並已依衛生主管機關標準超前部署防疫準備。自尊去年疫情起始即成立集團防疫小組，訂定並執行相關預防性措施，例如進入大樓配戴口罩、量測體溫、外部人士進入職場限於特定區域且落實實聯制、員工健康通報管理、進行異地備援及居家辦公等，以確保集團員工健康及客戶服務與業務能持續營，未來仍將持續加強職場衛生及員工健康保護，並將配合政府政策積極努力做好防疫，一起為台灣防疫盡一份心力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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