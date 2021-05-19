洗腎中心爆群聚！指揮中心：目前已經驗出5人陽性

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 14:46:53｜2021-05-19 14:59:36
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，針對相關醫護人員染疫，如果是社區感染的，會去醫院匡列接觸者，目前指揮中心掌握到的，除了昨天兩起院內感染事件（亞東醫院、仁惠醫院），今天新增台北市的血液透析中心群聚事件。
羅一鈞提到，有一名洗腎病患在5/12有些虛弱症狀，13號出現發燒，就醫採檢陽性後，診所有購買快篩讓洗腎病人跟工作人員採檢，目前有另外驗出4人陽性。
指揮中心表示，針對該血液透析中心群聚，有去做匡列跟相關管控，共有11工作人員67名病患都居家隔離，之後也會採檢，未來會針對員工跟居家隔離病患進行健康監測，但因為相關病患還是要血液透析，會安排媒合一些醫療機構做血液透析，如果沒辦法的話，會密集檢測，讓他們回到原來清消完畢的診所，持續做血液透析。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。