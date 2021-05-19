桃園21日起二階限水　新竹分區供水設前提

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會中決議，自5月21日起桃園市及新北市林口區水情燈號調整為減量供水橙燈，臺南及高雄地區每月1000度以上工業用水戶節水力道提升至13%。另即日起至5月31日前若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起新竹地區由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，苗栗、臺中及北彰化地區延長分區供水停水時間8小時，並持續審慎應對及落實各項節水管控作業。
其中，桃園市及新北市林口區減量供水橙燈，以每月1,000度以上工業用水戶節水13%為目標，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減量20%；新竹地區分區供水紅燈地區採供水5天、停水2天措施，並以節水15%為目標，其中部分地區具獨立供水系統或支援管網，可採減供15%不實施分區供水方式進行。
另外苗栗、臺中及北彰化地區維持水情紅燈，惟需要再加大節水力道，自6月1日起停水時間由每週2天延長8小時，調整為2又3分之1天，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前1日晚間10時開始、復水時間由0時延後至上午6時。
王美花指出，依照氣象分析組預估近期午後雷陣雨機率增加、6月上旬有梅雨降雨可能，但降雨區域與雨量仍有不確定性，在確定降下雨量改善水情前，仍必須持續節水及整備相關抗旱應變措施。
王美花強調，目前政府及民間皆全力積極推動抗旱2.0各項工作，已完成新增水量達每日45萬噸，為原目標量2.5倍以上，5月底前將達成每日52萬噸目標即刻投入救旱，也請大家持續攜手合作節水，共度這有紀錄以來最嚴峻的旱象挑戰。