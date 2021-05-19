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快訊／本土疫情守不住？陳時中宣布：全國升三級警戒

▲陸軍33化學兵群在捷運圓山站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化學兵群在捷運圓山站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-19 14:10:28｜2021-05-19 14:53:56

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，指揮中心今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，因應本土疫情嚴峻，今天也正式宣佈全國進入三級警戒。

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根據第三級警戒區域9大防疫指引：1.外出時全程配戴口罩 2.避免不必要移動、活動或集會 3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會 4.自我健康監測（有症狀應就醫）5.營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離 6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫指定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如異地、遠距辦公、彈性時間上班）7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶 8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消 9.公共場域、大眾運輸加強清消。

▲中央流行疫情指揮中心5月19日公布國內新增275例新冠肺炎確定病例，分別為267例本土及8例境外移入。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心5月19日公布國內新增275例新冠肺炎確定病例，分別為267例本土及8例境外移入。（圖／指揮中心提供）
▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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不會，不會太慢
88.48%11.52%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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94.96%5.04%
2021-05-17-2021-05-19
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