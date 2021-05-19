快訊／本土疫情守不住？陳時中宣布：全國升三級警戒

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，指揮中心今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，因應本土疫情嚴峻，今天也正式宣佈全國進入三級警戒。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 14:10:28｜2021-05-19 14:53:56
根據第三級警戒區域9大防疫指引：1.外出時全程配戴口罩 2.避免不必要移動、活動或集會 3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會 4.自我健康監測（有症狀應就醫）5.營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離 6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫指定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如異地、遠距辦公、彈性時間上班）7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶 8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消 9.公共場域、大眾運輸加強清消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。