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朝陽科大1學生確診！同層樓住宿生由學校付費快篩

▲外傳朝陽科技大學有學生確診新冠肺炎，今（19）日稍早校方證實，有一名學生一採陽性，目前該名確診學生的同住室友，已經安排進住防疫旅館進行居家隔離，同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測。（圖/翻攝朝陽科技大學臉書）
▲外傳朝陽科技大學有學生確診新冠肺炎，今（19）日稍早校方證實，有一名學生一採陽性，目前該名確診學生的同住室友，已經安排進住防疫旅館進行居家隔離，同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測。（圖/翻攝朝陽科技大學臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-19 13:45:56

外傳朝陽科技大學有學生確診新冠肺炎，今（19）日稍早校方證實，有一名學生一採陽性，目前該名確診學生的同住室友，已經安排進住防疫旅館進行居家隔離，同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測。

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朝陽科技大學發聲明表示，18日晚上20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。

校方指出，第一時間已啟動防疫應變計畫，由校長鄭道明親自主持緊急防疫小組會議，指示學校相關單位依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，安置確診者及接觸師生，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及師生名單進行疫調，希望能確保全體師生的健康及維護校園的安全。

校方說明，目前該名確診學生的同住室友，已安排進住防疫旅館進行居家隔離；同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測，並送至本校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天；另外，整棟學生宿舍大樓今日上午也全部清空，同步展開大規模清潔消毒作業。

此外，聲明也指出，朝陽科技大學在17日已經實施遠距教學，日期將延長至6月8日，全校教職員明天開始改採分流上班，校長也特別呼籲全校師生，提高警覺，做好防疫工作，齊心守護校園安全。

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