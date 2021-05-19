中國禁止加密貨幣業務！比特幣失守4萬美元、暴跌逾13%
中國近期加強管控網路科技、金融服務，中國人民銀行與監管機構週二（18）發表聯合聲明，要求金融及支付機構不得開展與加密貨幣相關的業務。中國宣布禁止加密貨幣後，比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等貨幣都應聲下跌，比特幣更失守4萬美元，暴跌超過13%。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-19 14:03:43
據CoinDesk數據追蹤，比特幣今（19）日價格一度下跌至不到4萬美元，價格徘徊在3萬9千美元左右，過去24小時最低點為3萬8585美元，為今年2月以來最低點，下跌13.95%。雖然比特幣價格暴跌，但和今年年初的價格相比，比特幣仍然漲幅高於40%；以太坊則是24小時之內暴跌16.91%，最低點為2857美元。
中國人民銀行官方微信帳號表示，加密貨幣不是真實的貨幣、不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不應該也不能在市場上使用。中國互聯網金融協會、中國支付清算協會聯合就有關事項公告，金融機構、支付機構等不得開展虛擬貨幣相關的業務；不得使用虛擬貨幣為產品和服務定價；不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務，或將虛擬貨幣納入保險責任範圍等。
北京大成律師事務所合伙人肖颯指出，幣圈本身就是灰色產業，沒有所謂監管機關，協會是行業自律組織，其公告或聲明雖然不具有法律效力，但具有重要參考意義，重申了中國對虛擬貨幣的監管態度。
除了中國禁止比特幣導致價格下跌，早前非常看好比特幣的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）就表示，由於加密貨幣交易需要耗費大量資源、電量，考量環保因素特斯拉停止接受以比特幣購車，週日（16）更暗示特斯拉可能開始拋售比特幣，導致比特幣價格大跌，不過週一（17）又發文澄清「特斯拉沒有賣出比特幣。」從馬斯克改變對比特幣的樂觀看法以來，比特幣已經下跌超過25%。