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鳳梨生氣了！目睹公園恐怖一幕　開譙：都大人還講不聽

▲鳳梨見到公園有防疫破口疑慮，氣得在直播痛罵。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨見到公園有防疫破口疑慮，氣得在直播痛罵。（圖／鳳梨臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-19 14:45:25｜2021-05-19 14:53:41

近來本土確診個案激增，名人紛紛以各種形式宣導防疫，網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）昨（18日）在直播中開罵，指公園很多阿伯群聚賭博，還有三姑六婆揪團話家常，都沒有戴口罩，「假嘎大人大種了（長這麼大了），還講不聽！」

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▲▼鳳梨表示，國難當頭，大家要做好防疫措施。（圖／鳳梨臉書）
▲▼鳳梨表示，國難當頭，大家要做好防疫措施。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨表示，國難當頭，大家要做好防疫措施。（圖／鳳梨臉書）
鳳梨火大砲轟部分中老年人，七早八早，中午要不就下午，整天守在公園角落賭博，且都不戴口罩，「一天沒賭ㄟ係逆（會死嗎？）」「一陣子不賭ㄟ安納逆（會怎樣嗎？）」還有一些婦人，三五成群聚在一起閒聊，「拜託一下，不要鐵了啦！」要她們去辦智慧型手機，建群組、開視訊就可以大聊特聊。

▲鳳梨講到公園賭博的阿伯，以及婦女群聚聊天，火氣全上來。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨講到公園賭博的阿伯，以及婦女群聚聊天，火氣全上來。（圖／鳳梨臉書）
雖然所住的嘉義有害群之馬，不過鳳梨透露，他當天外出去公司附近巡視，發現大家都有乖乖防疫，「今天的嘉義很棒喔～路上人很少，出來的人都有戴口罩，有營業的店家也有戴，非常地優秀、非常好！」（編輯：楊穎軒）

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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