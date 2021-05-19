台大醫10確診未列今日案例 張上淳：是否院內感染仍在查
國內本土疫情嚴峻，台大醫院今（19）日上午也公布，院內有10人感染的消息。為此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診的10人不是醫護人員，也不是病人，都是工務單位人員。但是否為院內感染，還要看疫調結果，且表示這10名確診案例，並未列在今日確診個案中。
記者許家禎／台北報導
2021-05-19 15:08:38｜2021-05-19 15:30:53
台大醫院今日指出，院內工務室（非醫療單位）同仁，5月18日出現發燒症狀，即至本院採檢後當天傍晚確認為陽性，故立即通知全辦公室同仁接受採檢，至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。而院內即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，這事件是昨天下午台大院內有一位公務室同仁有症狀，到昨日傍晚檢出陽性，晚上進行接觸者匡列，都是醫院的工務單位匡列調查，也很快看到有陽性同仁出現，總計今日上午總計有10人確診，但強調不是醫護人員，也不是病人，都是工務單位。
張上淳表示，目前都還在做疫調，有多少是在院內得到或是在社區接觸，現在還不太清楚。因此是否為院內感染，還要等疫調結果，至於這10例應該是沒有列在今天的案例裡面。
也由於台大自己非常積極在進行相關疫調，包括確診者的院內足跡，因此宣佈很多醫療服務暫時停下來，這時確實不適合再去承擔收治外部更多的包括新冠病人，因為先要把醫院裡面狀況釐清楚，還有很多住院病人必須關注。
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