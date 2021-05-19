疫情恐影響漢光演習　國防部：科目不會取消

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立法院外交及國防委員會今日處理院會交付110年度中央政府總預算決議，有關國軍退除役官兵輔導委員會、僑務委員會、國防部、外交部主管預算凍結案等案。





民進黨立委王定宇詢問，假設到了7月12日時，疫情和現在一樣，漢光演習今年要驗證的包含8000名後備戰力，動員規模會不會因疫情縮小。張哲平答覆表示，新冠肺炎疫情升級，國防部都已關注，既有防疫規劃已經完備，也會隨疫情變化與中央流行疫情指揮中心指導滾動式修訂。





王定宇追問，所以漢光演習操演科目與人數是否都不變，包括8000名後備兵力，張哲平答覆，「這8000名在演習的前兩週會再確認，我們會下達教召令。」





王定宇進一步問，演習科目不變，但是動員人數是否會根據疫情做調整？張哲平答覆，「科目不會取消，只是做部分兵力的調整。」





至於美軍在台人員的防疫作為，張哲平表示，他們的防疫都按照我方疫情指揮中心的防疫要求。









