三類人高風險！綠委建議優先施打疫苗 總統允諾檢討名單
最新一批40萬劑AZ疫苗於今（19）日傍晚抵達台灣。民進黨立委蔡易餘在今天的民進黨中常會中建議行政部門應管控自費疫苗施打的人數，避免民眾爭先恐後。此外，為因應全台防疫都升至第3級警戒，在公費疫苗接種對象的第三類「高接觸風險工作者」中，也應納入里長、村里幹事，媒體工作者及非防疫類大眾運輸駕這三類，避免感染鏈持續擴散；身兼民進黨主席的蔡英文在聽取建議後，也交代行政部門滾動式檢討疫苗施打對象，將被忽略的高接觸風險族群納入名單中。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-19 15:19:28｜2021-05-19 15:19:40
台灣本土疫情不斷延燒，5日內已有1226人確診。蔡易餘在今日的民進黨中常會中表示，雖然40萬劑疫苗已經抵台，但國內疫情嚴峻，全台都已提升至第3級警戒，建議行政部門管控民眾自費施打疫苗的數量，避免爭先恐後的現象發生。
此外，在公費疫苗接種對象的第三類「高接觸風險工作者」中，應該納入里長、村里幹事，媒體工作者及非防疫類大眾運輸駕這三類族群。近期不斷傳出有記者在快篩時出現陽性反應，甚至出現在前往萬華採訪確診案例出入的茶店後確診的案例；蔡易餘認為，記者往往因爲工作需要，會到確診案例出入場所、醫院等地進行採訪、與政府官員接觸，為了避免感染鏈擴散，所以除了里長、村里幹事及非防疫類的大眾運輸駕駛外，也應該將記者納入優先施打名單。
蔡英文在聽取蔡易餘的建議後，也當場允諾、交辦行政部門持續且積極的檢討疫苗接種對象，防堵疫情持續擴散。