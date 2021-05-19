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義乳重建易有併發症？　研究：有無隆乳差異不大

義乳重建易有併發症？　研究：有無隆乳差異不大
義乳重建易有併發症？　研究：有無隆乳差異不大

健康醫療網

2021-05-19 15:31:13

【健康醫療網／記者林怡亭報導】不少女性朋友礙於外觀或因產後乳房萎縮變小等因素，接受隆乳手術，但隆乳後的女性因罹患乳癌需切除乳房，但又希望兼顧美觀進行義乳重建時，不免擔心是否會誘發併發症，不過根據「隆乳病患義乳重建手術後」實證研究發現，隆乳病患進行義乳重建時的併發症，並未比未接受隆乳手術的病患多，此研究也發表於國際最具權威的美容外科醫學期刊「英國美容外科期刊（Aesthetic Surgery Journal）」，獲得國際醫界高度肯定。

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隆乳病患義乳重建手術後研究　解決患者臨床問題

在台灣乳癌是女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，等於每37分鐘就有一名女性發生乳癌，且發生年齡中位數也較其他癌症早。亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，尤其曾隆乳過的患者若罹患乳癌，常擔憂接受義乳重建手術會誘發併發症，但根據研究證實，隆乳病患接受義乳重建手術後發生併發症的情形，與是否有接受隆乳手術無關。

義乳重建併發症實證文獻不多　亞大醫投入研究

鄭旭棠醫師說明，目前國際間針對隆乳病患因罹患乳癌，接受乳房切除及立即義乳重建手術後發生併發症的實證文獻不多，因此才決定藉由系統性評價與統合分析，比較隆乳病患及沒有隆乳病患，因罹患乳癌接受乳房切除及義乳重建後併發症的情形。

隆乳病患義乳重建手術後研究　提供病患參考指標

此外，針對之前接受過隆乳的病患，手術後發生血腫情形較多的情況，則須進一步進行研究。鄭旭棠醫師提及，可望藉由這份研究，幫助患者解決臨床問題，也讓曾隆乳過的患者，在接受義乳重建手術前，能多項參考指標，更為安心。



資料來源：健康醫療網 義乳重建易有併發症？　研究：有無隆乳差異不大

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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