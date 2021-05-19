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在台灣乳癌是女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，等於每37分鐘就有一名女性發生乳癌，且發生年齡中位數也較其他癌症早。亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，尤其曾隆乳過的患者若罹患乳癌，常擔憂接受義乳重建手術會誘發併發症，但根據研究證實，隆乳病患接受義乳重建手術後發生併發症的情形，與是否有接受隆乳手術無關。
義乳重建併發症實證文獻不多 亞大醫投入研究
鄭旭棠醫師說明，目前國際間針對隆乳病患因罹患乳癌，接受乳房切除及立即義乳重建手術後發生併發症的實證文獻不多，因此才決定藉由系統性評價與統合分析，比較隆乳病患及沒有隆乳病患，因罹患乳癌接受乳房切除及義乳重建後併發症的情形。
隆乳病患義乳重建手術後研究 提供病患參考指標
此外，針對之前接受過隆乳的病患，手術後發生血腫情形較多的情況，則須進一步進行研究。鄭旭棠醫師提及，可望藉由這份研究，幫助患者解決臨床問題，也讓曾隆乳過的患者，在接受義乳重建手術前，能多項參考指標，更為安心。
資料來源：健康醫療網 義乳重建易有併發症？ 研究：有無隆乳差異不大
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