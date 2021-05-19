  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

傳記者去萬華採訪染疫　東森發聲明：一採陽性

▲東森電視有記者快篩一採陽性，並非確診。（圖／翻攝自維基）
▲東森電視有記者快篩一採陽性，並非確診。（圖／翻攝自維基）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-19 16:52:15｜2021-05-19 18:21:21

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情升溫，今（19日）指揮中心宣布全國提升至三級警戒，人心惶惶下，日前傳出東森電視新聞繼SNG導播確診後，有記者也染疫，對此，東森電視發聲明指出：「並非確診，目前僅有快篩一採陽性。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前傳出出東森有一名電視社會組文字記者14日去萬華茶室採訪，該記者雖然沒有接觸到茶室老闆娘，但有和接觸茶室老闆娘的同業互動，後來茶室老闆娘確診，東森記者得知後主動前往快篩，一採陽性，目前尚未確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（19）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布全國提升至三級警戒。（圖／指揮中心提供）
東森電視聲明指出：「本台一位外勤工作人員，因曾於萬華地區作業，雖無任何症狀，仍主動進行篩檢，目前快篩一採陽性，已經依規定隔離檢疫中，等待後續進行PCR檢測，並未列入確診案例。」另外，東森電視強調與該員工作有接觸的同仁，本公司亦一併要求檢測，將遵照疫情中心規範嚴謹執行。

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80.23%19.77%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.71%11.29%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.11%4.89%
2021-05-17-2021-05-19
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀