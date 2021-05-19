傳記者去萬華採訪染疫　東森發聲明：一採陽性

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情升溫，今（19日）指揮中心宣布全國提升至三級警戒，人心惶惶下，日前傳出東森電視新聞繼SNG導播確診後，有記者也染疫，對此，東森電視發聲明指出：「並非確診，目前僅有快篩一採陽性。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-19 16:52:15｜2021-05-19 18:21:21
日前傳出出東森有一名電視社會組文字記者14日去萬華茶室採訪，該記者雖然沒有接觸到茶室老闆娘，但有和接觸茶室老闆娘的同業互動，後來茶室老闆娘確診，東森記者得知後主動前往快篩，一採陽性，目前尚未確診。
東森電視聲明指出：「本台一位外勤工作人員，因曾於萬華地區作業，雖無任何症狀，仍主動進行篩檢，目前快篩一採陽性，已經依規定隔離檢疫中，等待後續進行PCR檢測，並未列入確診案例。」另外，東森電視強調與該員工作有接觸的同仁，本公司亦一併要求檢測，將遵照疫情中心規範嚴謹執行。
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