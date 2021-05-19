北部二確診至車城福安宮、東港華僑市場　屏縣軌跡消毒

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案號「2251」67歲婦人係於5月12日搭乘遊覽車南下進香，一團約30人，16時25分許先至枋寮龍安寺參拜，車城海忠天餐廳晚餐後，18時40分許至車城福安宮大殿參拜，當晚入住福安宮香客大樓；隔日上午在海忠天餐廳早餐、枋寮鄉南興休息站停留上廁所後，隨車北返。
屏東縣政府衛生局5月18日接獲通報立即展開疫調，匡列11人居家隔離，相關場域全面消毒及輔導業者環境消毒，福安宮因規定已不得入內參拜，香客大樓暫停營業1天，海忠天及南興休息站因疫情自即日起暫停營業，其工作人員皆有適當防護，列自我健康監測。
案號「2182」58歲男子5月12日凌晨自行駕車與妻子、友人三人至屏東，先將友人載到九如鄉7-11東寧門市，與妻拜訪九如郷親友，之後三人再於中午11時35分許至東港華僑市場用餐；返程途中至里港鄉台灣中油日日春站自助加油，妻與友人至加油站上廁所，後返回臺北市。
衛生局匡列9人居家隔離，超商及加油站因確診者皆未下車，員工列自主健康監測。相關足跡地點及業者環境均已完成消毒作業，華僑市場將完成內部清消後自主休市1天，加油站女廁清消後關閉1天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。