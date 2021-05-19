徵召退休、離職醫護人員加入防疫　柯文哲：國家需要你們

新冠肺炎疫情在台北市逐漸延燒，雖然確診者的數量有稍微降低，不過快篩站仍有許多民眾等待篩檢，充當集中檢疫所的防疫旅館，目前也缺乏醫療人力進駐。台北市長柯文哲今（19）日下午召開北市防疫記者會時，就發出徵集令，希望號召退休、離職的醫護人員回來幫忙，「國家需要你們」。





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由於無論是額外開設篩檢站，或是徵集防疫旅館充當檢疫所，都需要許多專業醫療人力進駐。除了從北市轄內醫院徵求外，柯文哲也向退休及離職醫護人員喊話，強調國家需要你們，並且提出徵集令，希望能夠藉此補充相關醫療人力。





而柯文哲昨天針對轄區醫院發出行政命令，希望各醫院成立專責病房照護確診者，若無法成立的醫院則提供醫療人員讓市政府調派。而在歷經上午的防疫會議討論後，顧及北市部分醫院規模不足，無法成立專責病房，因此要求「區級」以上醫院才成立專責醫院，小醫院則依照規模提供醫療人力支援。





由於柯文哲昨天發出行政命令後，還是有部分大醫院傳出不願意配合，對此柯文哲則表示，部分醫院不是不願意幫忙，而是不知道未來的費用應該要怎麼算，也因此柯文哲也向健保署喊話，希望能先跟醫院溝通，才會讓各民營醫院有意願合作。



