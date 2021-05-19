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樂生療養院副院長、神經內科醫師莊毓民指出，台灣65歲以上老人每12人就有1人失智，大部分患者屬於「阿茲海默症」的退化性失智，且近年來歐美長期追蹤研究發現，這類患者在出現症狀20年前，異常的蛋白質就已經開始在大腦內沉澱，因此早期發現可以提早減緩失智症惡化。
莊毓民表示，雖然目前阿茲海默症的成因尚未明朗，但可以確定的是和遺傳有關。根據統計，65歲以上有阿茲海默症家族史的老人，罹患阿茲海默症的機率是一般人的3.5倍。而科學家也累積了許多研究，並找出和阿茲海默症相關的多種基因型，其中發現體內如有與腦中風、心臟病、高血脂症有關的脂蛋白酶元E-4 （apolipoprotein E-ε4，簡稱ApoE4）基因，晚年罹患阿茲海默型失智症的風險會提高。
具有ApoE4基因 可能也是心血管疾病高風險群
莊毓民強調，「ApoE4基因」檢測，除可辦別失智高風險群，目前精神疾病診斷準則手冊也將其納為診斷阿茲海默氏失智症依據之一；此外，由於攜有「ApoE4基因」的人在排除血液中低密度膽固醇（LDL）的能力較低，所以這類的人的血清總膽固醇及LDL較高，故也可判定是否為動脈硬化、心臟病及中風的高風險群。因此建議肥胖者、三高患者、頭部曾有外傷、長期抽菸、有憂鬱病史或60歲以上的民眾，進行「ApoE4基因」檢測，超前部署、提早預防失智及心血管疾病。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 阿茲海默症與ApoE4有關 基因檢測超前部署防失智
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