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承認中國電動車領先！拜登擬投入1740億美元：絕不能輸

▲美國總統拜登試乘福特F-150的電動車款，該車預計2022年發售。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登試乘福特F-150的電動車款，該車預計2022年發售。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-19 16:26:06｜2021-05-19 16:32:09

由於全球半導體晶片陷入短缺問題持續未解，汽車、電動車市場近期備受關注，美國總統拜登（Joe Biden）週二（18）拜訪密西根州的福特（Ford）車廠，並試駕暢銷車款F-150的電動車版本，並再次宣傳政府1740億美元的汽車產業轉型計畫。

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美國總統拜登密西根州福特車場戴上太陽眼鏡，試駕尚未公開發售的F-150。《彭博社》（Bloomberg）指出，福特早前公佈了該車型，預計將於2022年上市，標誌電動車改革的轉捩點。美國白宮希望，電動汽車的推出可以加強拜登數十億美元的汽車轉型計畫，包括廣設充電站、補貼車廠復工、補助消費者購買電動車。

拜登承認，中國目前在電動車的比賽中領先，但美國要盡快動起來，絕不會讓中國取得勝利。拜登表示，發展電動車和電池一方面可以推動潔淨能源，同時可以創造高薪職位，增長美國中產階層。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登週二（18）拜訪密西根州福特車廠。（圖／美聯社／達志影像）
拜登在演說中表示，「電動車是未來的科技趨勢，並不會轉回（燃油車）」並指出美國正在與中國竟稱全球電動車市場。早前，中國電動車品牌「蔚來」插旗歐洲，進軍挪威市場預計9月交車，蔚來CEO李斌還說，2022年公司將陸續進入5個歐洲國家，挪威只是第一站。

中國政府也展現對電動車產業的重視，國務院提出的「中國製造2025」中，有2成製造的新車是新能源車（電動車）；非傳統造車本業的科技公司如華為、百度和小米，共投入至少190億美元的資金發展電動車技術。

國際能源總署（IEA）4月公布數據，2020年全球電動車銷量約300萬台，年增41%，歐洲賣出約140萬台，超越中國成為全球最大的電動車市場。中國電動車銷量則為約120萬台，年增加9%、美國約30萬輛。

《彭博社》指出，備受矚目的福特F-150是拜登拉攏中產階級的好機會，F-150每年帶來420億美元的收入，也是美國各州銷量最好的車款，其中德州又是最出色的市場。F-150同時可以扭轉電動車屬於沿海大城市、精英階層的印象。

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