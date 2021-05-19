承認中國電動車領先！拜登擬投入1740億美元：絕不能輸

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拜登承認，中國目前在電動車的比賽中領先，但美國要盡快動起來，絕不會讓中國取得勝利。拜登表示，發展電動車和電池一方面可以推動潔淨能源，同時可以創造高薪職位，增長美國中產階層。
拜登在演說中表示，「電動車是未來的科技趨勢，並不會轉回（燃油車）」並指出美國正在與中國竟稱全球電動車市場。早前，中國電動車品牌「蔚來」插旗歐洲，進軍挪威市場預計9月交車，蔚來CEO李斌還說，2022年公司將陸續進入5個歐洲國家，挪威只是第一站。
中國政府也展現對電動車產業的重視，國務院提出的「中國製造2025」中，有2成製造的新車是新能源車（電動車）；非傳統造車本業的科技公司如華為、百度和小米，共投入至少190億美元的資金發展電動車技術。
國際能源總署（IEA）4月公布數據，2020年全球電動車銷量約300萬台，年增41%，歐洲賣出約140萬台，超越中國成為全球最大的電動車市場。中國電動車銷量則為約120萬台，年增加9%、美國約30萬輛。
《彭博社》指出，備受矚目的福特F-150是拜登拉攏中產階級的好機會，F-150每年帶來420億美元的收入，也是美國各州銷量最好的車款，其中德州又是最出色的市場。F-150同時可以扭轉電動車屬於沿海大城市、精英階層的印象。