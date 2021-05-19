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美國發1400美元疫情紓困金　日本老人竟也收到

▲美國3月通過紓困方案，然而不少日本老人也收到了紓困金支票。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國3月通過紓困方案，然而不少日本老人也收到了紓困金支票。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-19 16:56:55

（中央社東京19日綜合外電報導）美國國會3月通過總統拜登提出的疫情紓困方案，提供多數美國人1400美元（約新台幣3.9萬元）的紓困金，但遠在日本的多名日本老人，近期也陸續收到美國政府的紓困金支票。

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日本朝日電視台、朝日新聞報導，近期多名日本高齡者陸續收到1400美元支票，寄件人署名為美國財政部（U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY），信封裡只有一張支票，沒有其他任何說明，收到的人感到一頭霧水，也擔心是不是新型態詐騙。

報導指出，這張支票其實是美國政府發放的疫情紓困金，發放對象為美國公民或目前住在美國者。

一名住在神奈川縣、具有美國國籍的女性說，因為她是美國公民，所以是合法的領取這筆紓困金。

不過同樣住在神奈川縣的一名79歲男性與他的太太，兩人都沒有美國籍，卻都收到了支票。

這名男性從1978年起曾在美國工作5年，期間並繳納美國規定的社會保障稅，因此現在美國政府每個月約會發給夫妻倆500美元的年金。

海外年金相談中心代表市川俊治受訪時表示，過去曾在美國工作、現在回日本並領取美國年金者，包含配偶在內，日本約有7萬人。

市川指出，這些人因為在美國工作期間不長，繳納的社會保障稅不多，因此領取的年金也少；而美國政府這次支付的紓困金，對象是年收入在一定金額以下的人，可能因此誤判而寄發支票。

市川也說，住在日本並領取美國年金的這批人，大多不具有領取紓困金的資格，因為沒有美國國籍，也不住在美國，因此須把支票還給美國稅務單位。

美國紓困金領取資格，是個人年度所得低於8萬美元（約新台幣227萬元），或是夫妻雙方所得加總低於16萬美元（約新台幣454萬元）。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1100519

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