美國發1400美元疫情紓困金　日本老人竟也收到

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報導指出，這張支票其實是美國政府發放的疫情紓困金，發放對象為美國公民或目前住在美國者。
一名住在神奈川縣、具有美國國籍的女性說，因為她是美國公民，所以是合法的領取這筆紓困金。
不過同樣住在神奈川縣的一名79歲男性與他的太太，兩人都沒有美國籍，卻都收到了支票。
這名男性從1978年起曾在美國工作5年，期間並繳納美國規定的社會保障稅，因此現在美國政府每個月約會發給夫妻倆500美元的年金。
海外年金相談中心代表市川俊治受訪時表示，過去曾在美國工作、現在回日本並領取美國年金者，包含配偶在內，日本約有7萬人。
市川指出，這些人因為在美國工作期間不長，繳納的社會保障稅不多，因此領取的年金也少；而美國政府這次支付的紓困金，對象是年收入在一定金額以下的人，可能因此誤判而寄發支票。
市川也說，住在日本並領取美國年金的這批人，大多不具有領取紓困金的資格，因為沒有美國國籍，也不住在美國，因此須把支票還給美國稅務單位。
美國紓困金領取資格，是個人年度所得低於8萬美元（約新台幣227萬元），或是夫妻雙方所得加總低於16萬美元（約新台幣454萬元）。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1100519