  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

全國進入三級警戒！陳宗彥領軍「每天增開一場記者會」

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（16）說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（16）說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-19 16:33:41｜2021-05-19 16:33:47

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，因應目前國內COVID-19本土疫情持續嚴峻，雙北地區(臺北市、新北市)以外縣市亦持續有本土病例出現，為加強相關防疫措施，自即日起至5月28日止提升全國疫情警戒至第三級，請全國民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心強調，目前尚無升四級之必要，並將採取相關應變措施，強化防疫量：一、 全國標準一致，地方一體執行，以指揮中心發布之指引與標準貫徹執行。地方若有資源及人力不足之處，指揮中心全力協調、協助。二、 指揮中心邀集地方政府每日召開全國防疫會議，由陳宗彥副指揮官、衛生福利部石崇良次長主持，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息，會議後將增開一場記者會，由陳副指揮官澄清錯誤不實訊息。

另外第三點，針對醫療量能，指揮中心表示，量能充足，民眾不必擔心，持續提升4大醫療量能，中央全力支援地方需要（包含）：1. 篩檢站：在熱區點增加篩檢站，再次要求地方政府對有症狀者開設「綠色通道」，也再次要求地方政府須於第一時間(確診後6小時內，深夜時間除外)，將確診患者依症狀分級，送至集中檢疫所或醫療院所。2. 防疫旅館：截至5月18日止，全國防疫旅館房間數共有17,789間，已入住10,501間，使用率達到59.03%；要求地方政府持續擴充防疫旅館數量。3. 集中檢疫所：目前有39所，共4,500間，已使用2,500間，仍有2,000間空餘，將再持續盤整增加約2,000間，確保在任何時間都有房間供緊急使用。4. 專責及應變醫院：已啟動全國專責醫院及傳染病防治醫療網網區/縣市應變醫院，共可提供專責病室2,412間及負壓隔離病室1,068間，並要求其他所有收治醫院按照指揮中心應變機制，全面擴大專責病房數量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80.65%19.35%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.48%11.52%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
94.96%5.04%
2021-05-17-2021-05-19
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀