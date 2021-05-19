疫苗不足無國安戰略思考？民進黨：國民黨不要扯防疫後腿

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周江杰表示，國產疫苗聯亞和高端，已經進入臨床試驗第二期的收尾階段。希望七月底以前，就能供應第一波國產疫苗，提供國人足夠保護力，請民眾不用太憂慮。他也批，當台灣還沒進口疫苗時，國民黨每天說政府買不到疫苗；當疫苗進來國內時，國民黨又嫌疫苗沒用、有危險，造成民眾施打意願下降。現在疫情升溫，民眾願意積極打疫苗時，就一直不斷吹捧中國疫苗，國民黨難道不知道國人不願打中國疫苗的比例高達近八成嗎？
周江杰表示，目前最重要的就是，全體國人團結配合疫情指揮中心防疫工作進行，共度疫情難關。這個時候最不需要政治口水，請國民黨不要扯後腿，多支持防疫團隊，不分朝野，齊心抗疫
至於藍營提出要雙北大規模廣篩，及讓副總統賴清德當防疫指揮官。周江杰回應，他建議國民黨立院黨團聽一下上週國民黨主席江啟臣在國民黨中常會的談話。江啟臣主席不僅暫緩既定的公投宣講、集會活動，也呼籲國民黨的黨公職人員，全力配合支持疫情指揮中心的防疫工作，共度疫情難關，這是江主席上週的談話。
周江杰說，台灣擁有專業的防疫團隊，以及第一線堅守崗位的醫護人員，因為他們的付出，加上民眾全力配合疫情指揮中心防疫工作的進行，台灣才可以一次次度過疫情難關。但偏偏有人一直想要換掉他們，在疫情嚴峻的時刻，台灣最不需要的就是主席候選人的政治口水。國民黨不顧防疫、只為政黨利益盤算，只會令全民厭惡。