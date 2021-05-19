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新垣結衣歷任舊愛都是男神！天菜級情史曝光

▲新垣結衣歷任緋聞男友都是天菜級大明星，最後情定星野源。（圖／翻攝自oricon）
▲新垣結衣歷任緋聞男友都是天菜級大明星，最後情定星野源。（圖／翻攝自oricon）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-19 16:41:53｜2021-05-19 16:43:49

日本「國民老婆」新垣結衣死會了！2016年她和星野源拍攝《月薪嬌妻》假戲真做，緋聞傳了5年終於開花結果，於今（19）日宣布婚訊，出道20年的新垣結衣堪稱戀愛絕緣體，幾段緋聞寥寥可數，從未正式承認過任何一任男友，只不過和新垣結衣傳緋聞的男星，個個都是超級發電機，連最後收服新垣結衣的星野源，也是演藝圈中知名的肉食男。

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▲三浦春馬父親驚傳過世。（圖／雅慕斯娛樂）
▲三浦春馬與新垣結衣是銀幕經典情侶。（圖／雅慕斯娛樂）
新垣結衣2007年拍攝《戀空》，和三浦春馬雙雙爆紅，這段相差2歲的姊弟戀，一度超前進展到同居，然而最後還是分手收場，2017年傳出新垣結衣分手後主動傳訊，再度搭起愛情的橋樑，而這個復合傳言，一直沒有被雙方證實。

▲錦戶亮談澀谷昴，說922是關8新的開始。（圖／Sony
▲錦戶亮是日本演藝圈發電機。（圖／Sony）
男人不壞，女人不愛，新垣結衣拍攝《全開女孩》，結緣前傑尼斯偶像錦戶亮，2013年錦戶亮被拍到直搗新垣結衣香閨，兩人熱戀傳聞一度甚囂塵上，不過錦戶亮被爆藏不住炫耀心態，到處吹噓性事，這段情傷透新垣結衣的心。

▲岡田將生與新垣結衣CP感十足。（圖／翻攝自デイリースポーツ）
▲岡田將生與新垣結衣CP感十足。（圖／翻攝自デイリースポーツ）
新垣結衣和日本帥哥岡田將生連續合作《王牌大律師》、《掟上今日子的備忘錄》，在螢幕前火花十足，岡田將生難敵新垣結衣的魅力，在節目上大膽告白「我喜歡結衣」，日本媒體還爆料，新垣結衣對男方也很有好感，在《今日子》主動加2場吻戲，不過這個小插曲讓編劇不得不公開劇本，出面澄清本來就有2場吻戲。

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