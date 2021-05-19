防疫在家動一動，防椎間盤突出！醫教簡單３伸展有助防範

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原力復健診所院長侯鐘堡醫師指出，長期久坐、不動、沒運動，將容易出現關節退化、肌肉退化、血液循環變差等情況，對身體最顯而易見的影響就是筋膜問題，容易導致身體各處筋膜僵硬。
侯鐘堡醫師說明，當筋膜長期處於僵硬狀態，肩頸等上身部位就容易出現落枕、椎間盤突出等問題，而人體的筋膜是一體的，也會牽連到手，出現手麻、刺痛的情況。腰部、背部除了容易出現椎間盤突出外，也會有出現坐骨神經痛的可能，且容易閃到腰。而久坐之下，腿部、膝蓋多是呈現向後彎曲，腿後肌便容易緊繃，下肢循環也容易出現不良情況，膝蓋痛的情形也會漸漸出現，特別是年紀較大的族群更為常見。除此之外，也有不少研究指出長期處於沒有活動的狀態，甚至容易增加肥胖、胰島素阻抗、罹癌等健康問題，對人體的健康影響層面非常廣泛。
防疫在家動一動，３招伸展筋膜顧全身。
為了讓大家能好好在防疫同時兼顧身體健康，侯鐘堡醫師介紹了３組非常簡單，又有助於伸展各處筋膜的伸展操，約30秒為一組，建議每日可做至少３組為佳，避免身體長期不動引來各種毛病，大家平常在家可以多動動！
上身反向伸展：侯鐘堡醫師表示，上身工作久坐的時候最容易出現向前彎曲的情形，更嚴重甚至是駝背、烏龜脖等，若要伸展此處最好的方式就是反向伸展。作法很簡單，將頭、胸口抬起，背適度往後仰，張開雙手向後延伸，讓身體呈現類似飛行的反向伸展，如此一來便能伸展上半身的筋膜。
彎腰扣腳伸展：此動作也是相當簡單，雙腳微彎，彎下腰讓手指扣住腳踝，讓腰部向上拉伸即可。此動作留意，若沒有拉住腳踝，伸展的部位是腿後肌。若要伸展腰部，應記得拉住腳踝才有效。
下身壓腳伸展：此動作也是一個動作就可以到位，方法非常簡單。首先把要伸展的腳往前，腳跟著地並勾起腳尖，另一隻腳微彎或伸直，將腰桿挺直身體向前傾，如此便可伸展臀部及大腿、小腿的後腿肌。而若在家也可以將腳放置於小矮凳上，用同樣的方式進行伸展。
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