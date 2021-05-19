男友媽、姊都有症狀！「1理由」拒篩檢　網戰翻：太尷尬

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「當下男友告訴我時，我就建議男友，如果真的不舒服請他帶媽媽跟姊姊去做快篩，結果男友竟然說『自費快篩要7千欸，去診所看個醫生就好了』，我當下真的傻眼到不行，後來男友還說『誰會沒事花七張小朋友去做一件不確定的事情，七千塊不是一般家庭負擔得起的價格欸.....』我當下也不知道怎麼回覆他，因為男友家境真的不富裕，對他們來說，七千塊確實是一筆大的開銷。」
原PO表示「後來上網查詢，自費篩檢一般件是5千元，快速件才是7千，我不知道他是不是真的有聽進去，但我真的覺得這樣防疫觀念很糟糕，疫情爆發前，我男友還說『台灣疫情要爆發很難啦，每個人都有戴口罩，要擴散也很不容易』，結果週六男友打給我『爆發了！180例』，我冷冷地回『誰跟我說台灣都戴口罩疫情不會爆發的？』男友也瞬間無語」。
原PO也呼籲「我拜託各位，在疫情這麼嚴峻的時期， 腦袋上緊發條好不好？沒有腦的有我男友一個就夠了，我再忍耐教一教，看還有沒有救」貼文一出，網友紛紛回應「到頭來尷尬的都是篩檢費用太貴的原因」、「篩檢費用真的有點貴，很尷尬」、「7000真的好貴......如果連自己基本需求，像是吃東西，交通費，錢是剛剛好的狀態，誰會再多花7000塊啊」、「當時南部的狀況來看，你男友的顧慮確實蠻尷尬」、「家裡狀況不富裕，要拿出7000去篩檢真的很困難」。
而《NOWnews》記者也實際致電至1922專線詢問，表示民眾若是自費篩檢的話，分成一般採檢以及快速採檢的部分，七千元屬於快速採檢，當天可以取；五千一般採檢，隔天取件，其價格按照各醫療院所規定有所不同，民眾可以透過疾管署推出的「線上查詢」功能，點進「全國指定社區採檢院所」，輸入自己的定位，就可以看到自己離哪一家可篩檢的醫院最近，若是有出現症狀的民眾，也建議可先打1922專線詢問清楚篩檢價格，以及所在縣市是否有設立快篩站提供民眾篩檢。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。