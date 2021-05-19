藍營籲立院立即停會 綠委：委員會可暫停、紓困優先處理
台灣本土疫情持續延燒，今（19）日中央流行疫情指揮中心（CDC）宣佈全國防疫提升至第3級警戒。國民黨團呼籲立法院應立即停會，不過民進黨立委蔡易餘表示，以目前疫情的情況看來，恐怕還會持續一段時間，如此一來，紓困4.0修正草案必須要在這個會期搶先通過，所以院會不能暫停，但可以採取其他彈性作法；現在由民進黨籍召委主持的委員會都已經暫停會議，僅剩國民黨籍召委還在開會，若國民黨也能先暫停委員會，一樣能達到停會的效果。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-19 16:59:03｜2021-05-19 16:59:50
立法院秘書長林志嘉昨日接受訪問時表示，為因應防疫升級，在週五前會將委員會、議場的隔板全數架設完成，並進行人流管制，同時禁止飲食，其他消毒、防疫措施都會隨時滾動修正，人事處也要求所有員工可以異地辦公，分流、彈性上班；此外，也會盡快佈建視訊會議APP，為隨時可能的視訊會議最好準備。而根據昨日朝野協商達成的初步共識，視訊會議使會在「封城」且立院還要保持開會時才使用。
對於國民黨團呼籲立法院應立即停會的訴求，民進黨立委蔡易餘表示，立法院從禮拜一開始就在處理視訊會議APP的裝設，以今天的狀況看來，民進黨的召委都沒排委員會，反而是國民黨的召委還在開會，其實避免群聚還有很多彈性作法，其實國民黨召委可以先暫停委員會的會議進行，一樣可以達到休會的效果。
至於為何不乾脆停會？蔡易餘認為，就目前疫情的發展看來，民進黨團評估，至少要在這會期通過紓困條例4.0的修正草案，展延1年並增加預算，所以院會還是要召開，但可以透過其他彈性的方法來處理。