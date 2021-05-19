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影／確診分流處理　黃珊珊：症狀輕待檢疫所、中重症送醫

▲台北市副市長黃珊珊表示，為了維持北市醫療量能，確診者會視症狀輕重而進行分流處理。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊表示，為了維持北市醫療量能，確診者會視症狀輕重而進行分流處理。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-19 17:15:35｜2021-05-19 18:34:44

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，中央防疫指揮中心今（19）日宣布全台升級至防疫第三階段。而首波升級為第三階段的台北市，因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，至今每天仍有許多確診者。為了維持北市醫療量能，台北市副市長黃珊珊今天表示，目前會將確診者進行分流管理，若中級或重症患者，會送往專責醫院進行治療；至於症狀輕微或無症狀，會安排在集中檢疫所觀察狀況。

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繼日前台北市長柯文哲表示，並非所有確診者都需要住院治療，許多症狀輕微的確診者僅需要先透過退燒藥或消炎藥施以治療，再觀察後續的狀況。而今天下午台北市防疫者會上，黃珊珊也進一步說明確診者的分流情況。

黃珊珊強調，只要是經過快篩成陽性的民眾，或是經PCR核酸檢測後確診的民眾，視症狀進行分流處理。若症狀輕微或無症狀，先收治到集中檢疫所及防疫旅館觀察情況，若10天後狀況沒有惡化，且經檢測後Ct值超過30，則可自行返家；至於檢測後已是中度或重度症狀的民眾，則直接由救護車接送至專責病房或EMOC轄下醫院。

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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