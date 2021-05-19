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台北榮總也中鏢！手術室清潔工「無症狀確診」

▲台北榮總傳出清潔工確診。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北榮總傳出清潔工確診。（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-19 17:17:22｜2021-05-19 17:18:23

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。

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今天下午台北榮總也傳來壞消息，發出聲明表示，院內一名手術室負責清潔的工友並無任何症狀，因朋友確診，5月17日被衛生機關匡列通知，當日採檢後確診，因為無症狀感染者，依治療指引進行居家隔離。

北榮指出，目前調查接觸者6人，經PCR採檢均為陰性，手術室環境採檢顯示COVID-19病毒為0，並未遭受污染，立即進行大規模環境清潔消毒，確保全院同仁及病人安全，同時調派人力相互支援，目前醫療工作正常不受影響。

為保全醫療量能集中抗疫，且保護自身安全，北榮也呼籲全民配合醫療降載，非緊急非必要請暫勿至醫院，減少群聚避免感染，並確實配合各項防疫指引。

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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