台北榮總也中鏢！手術室清潔工「無症狀確診」

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-19 17:17:22｜2021-05-19 17:18:23
今天下午台北榮總也傳來壞消息，發出聲明表示，院內一名手術室負責清潔的工友並無任何症狀，因朋友確診，5月17日被衛生機關匡列通知，當日採檢後確診，因為無症狀感染者，依治療指引進行居家隔離。
北榮指出，目前調查接觸者6人，經PCR採檢均為陰性，手術室環境採檢顯示COVID-19病毒為0，並未遭受污染，立即進行大規模環境清潔消毒，確保全院同仁及病人安全，同時調派人力相互支援，目前醫療工作正常不受影響。
為保全醫療量能集中抗疫，且保護自身安全，北榮也呼籲全民配合醫療降載，非緊急非必要請暫勿至醫院，減少群聚避免感染，並確實配合各項防疫指引。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。