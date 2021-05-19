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黏膜是病原侵入人體的第一道防禦，能增強黏膜組織的病原辨識力，且有效將病原阻絕於境外，在癌症的免疫治療中，也可抑制癌細胞生成或轉移。黃明熙副研究員指出，透過對黏膜部位給予疫苗免疫刺激，增強黏膜部位免疫反應，可同時具有降低注射的不適感，並提升免疫效力的優點。
國衛院利用角鯊烯 作為疫苗遞送系統
黃明熙副研究員說明，許多黏膜特性常導致免疫原難以成功地誘發免疫反應，也因此目前沒有一套安全且有效的佐劑或遞送系統，可幫助黏膜辨識疫苗抗原，但來自人體可以自行合成天然油脂的角鯊烯，目前被廣泛使用在醫學美容保養品以及疫苗佐劑中，運用「可吸收高分子體」專利乳化技術，採用兩性生物吸收高分子作為乳化劑，將角鯊烯均勻分散成穩定乳液，再運用「單均相奈米乳液」專利剪裁技術，藉由擠壓器系統將乳液粒徑序列調整至奈米等級粒子，研發出鼻腔噴霧。
鼻腔噴霧提升抗原免疫誘導 發展預防及治療疫苗
經過動物實驗測試證實，該鼻腔噴霧具有提升抗原免疫誘導效果與黏膜免疫之功能，可以同時使用在預防型疫苗與治療型疫苗之發展。黃明熙副研究員強調，鼻腔噴霧接種不僅能達到疫苗有效性，也提升民眾對於疫苗的接種意願，未來也將持續進行疫苗配方效能優化，探討對於免疫調節作用機制與安全性質影響，有助於銜接實驗室等級與試量產規模研發參數，加速推動新劑型疫苗臨床試驗。
資料來源：健康醫療網 國衛院研發鼻腔噴霧 未來疫苗可望免打針
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