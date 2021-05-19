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國衛院研發鼻腔噴霧　未來疫苗可望免打針

國衛院研發鼻腔噴霧　未來疫苗可望免打針
國衛院研發鼻腔噴霧　未來疫苗可望免打針

健康醫療網

2021-05-19 17:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】目前治療癌症上，多以標靶化學治療技術合併免疫治療，但因治療期間所產生的副作用，且療程所需各種針劑的多次注射，不僅造成患者不適，也降低續治療意願，因此，國衛院感染症與疫苗研究所黃明熙副研究員研究團隊開發安全且有效的「角鯊烯奈米乳液」作為疫苗遞送系統，幫助鼻黏膜免疫系統辨識疫苗抗原，產生免疫反應。

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鼻腔噴霧降低注射不適　提升民眾接種意願

黏膜是病原侵入人體的第一道防禦，能增強黏膜組織的病原辨識力，且有效將病原阻絕於境外，在癌症的免疫治療中，也可抑制癌細胞生成或轉移。黃明熙副研究員指出，透過對黏膜部位給予疫苗免疫刺激，增強黏膜部位免疫反應，可同時具有降低注射的不適感，並提升免疫效力的優點。

國衛院利用角鯊烯　作為疫苗遞送系統

黃明熙副研究員說明，許多黏膜特性常導致免疫原難以成功地誘發免疫反應，也因此目前沒有一套安全且有效的佐劑或遞送系統，可幫助黏膜辨識疫苗抗原，但來自人體可以自行合成天然油脂的角鯊烯，目前被廣泛使用在醫學美容保養品以及疫苗佐劑中，運用「可吸收高分子體」專利乳化技術，採用兩性生物吸收高分子作為乳化劑，將角鯊烯均勻分散成穩定乳液，再運用「單均相奈米乳液」專利剪裁技術，藉由擠壓器系統將乳液粒徑序列調整至奈米等級粒子，研發出鼻腔噴霧。

鼻腔噴霧提升抗原免疫誘導　發展預防及治療疫苗

經過動物實驗測試證實，該鼻腔噴霧具有提升抗原免疫誘導效果與黏膜免疫之功能，可以同時使用在預防型疫苗與治療型疫苗之發展。黃明熙副研究員強調，鼻腔噴霧接種不僅能達到疫苗有效性，也提升民眾對於疫苗的接種意願，未來也將持續進行疫苗配方效能優化，探討對於免疫調節作用機制與安全性質影響，有助於銜接實驗室等級與試量產規模研發參數，加速推動新劑型疫苗臨床試驗。



資料來源：健康醫療網 國衛院研發鼻腔噴霧　未來疫苗可望免打針

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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