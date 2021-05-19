停課不停學 竹縣長楊文科關心學生線上學習狀況

新竹縣政府表示，全國各級學校即日起停課至5月28日，讓學生在家使用載具線上學習，新竹縣長楊文科今(19)日前往竹北麻園國小視察學生線上學習狀況，他也透過視訊關心學生。楊文科說，看了幼兒園、三年級、四年級及五年級的線上學習狀況都還不錯，有老師一樣能在視訊面前帶動跳與學童互動，效果還是一樣好，還有線上教數學等課程，系統品質良好，不會降低學習品質，不少同學都跟他一起豎起大拇指比讚!





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楊文科提到，學校也提供家長借用平板讓學生使用，並教導學生如何線上上課，不讓學習品質打折扣，今天看到他們學習狀況相當不錯，感謝所有校長及老師堅守崗位，大家辛苦了。





新竹縣政府教育處表示，各校只要有需求，都能向縣府反映，該處盡速協助補足平板跟網路設備，讓學習不間斷。





教育處也提到，針對新竹縣學校專用的米立雲平台從去年疫情發生時，就立刻規劃該平台，並與各校上線進行多次演練，其功能包含雙向影音、多人共筆電子白板、簡報講義上傳、即時問卷投票、分組視訊討論、共享筆記以及自動錄影等，當直播課程結束，錄影檔案則會自動存放在所開設之課程平台，供學生可再次觀看複習，老師亦能利用此平台進行評量或開設討論區，檢視學生學習成效。





教育處強調，從昨日宣布停止到校後，縣府積極宣導各校依據使用者數量分區分流使用，並以「同步」及「非同步」方式併同辦理線上課程，學生則按照各校老師指引上課；平板或手機的用戶改安裝[米立雲APP]使用，比用瀏覽器快速穩定。



