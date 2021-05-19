中國制裁澳洲反踢鐵板　鐵礦砂大漲稀土一路跌

中國以及澳洲因為人權、貿易等議題，雙方關係交惡，中國更發動貿易戰，針對澳洲的煤炭、紅酒、牛肉、大麥等商品實施貿易限制。不過有外媒指出，中國想制裁澳洲卻屢屢遭「滑鐵盧」，澳洲的鐵礦砂價格不跌反漲，反觀被中國視為戰略物資、來反制西方陣營工具的「稀土」，卻自從今年3月開始，一路下跌逾2成。





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根據《自由亞洲電台》報導，各國產能逐漸恢復，對於鋼鐵需求增加。但是作為鋼鐵產國之一的巴西，卻還沒完全恢復生產。產量減少，再加上受到中澳緊張關係影響，全球鐵礦價格持續攀升。自去年每噸7、800元人民幣（約台幣3040至3474元），現在已經突破每噸1200元人民幣（約台幣5210元），漲幅高達5％。





但是中國的建築、汽車、家電等行業都相當仰賴鋼鐵業供應原料，鐵砂礦的價格攀升，連帶衝擊到了製造產業，讓中國業者承受巨大壓力。





不過反觀被中國視為戰略物資，來反制歐美、日本等西方陣營的「稀土」以及相關製品，最近2個月以來，價格大幅跌落。報導以應用最廣的稀土產品之一氧化釹為例，自從3月以來，中國市場報價從最高的每噸近70萬元（約台幣304萬元），跌到今的50多萬元（約台幣217萬元），跌幅將近2成。





《自由亞洲電台》引述澳洲雪梨科技大學中國研究教授馮崇義分析，因為稀土生產成本高，澳洲等國家不會刻意生產。而中國雖然稀土蘊含量多，卻將稀土做為挾持外國的戰略物資，讓各國紛紛尋找取代中國的稀土貨源。馮崇義進一步表示，中國壟斷了全球稀土市場，卻沒有定價話語權，反而是「拿石頭砸自己的腳。」



