全國三級警戒 竹縣府：偷營業、不戴口罩將重罰

新竹縣政府表示，全國疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心今(19)日宣布全國進入三級警戒，新竹縣雖未有新增確診案例，但值此防疫關鍵，縣府日前已用準三級警戒超前部署，陸續加強各項防疫措施，進入三級後，民眾外出全程須戴口罩，也請遵守室內5人、室外10人的規定，衛生單位同時整備醫療量能，因應疫情擴散衝擊。新竹縣長楊文科呼籲大家配合防疫、共體時艱。





我是廣告 請繼續往下閱讀

楊文科宣布，配合中央流行疫情指揮中心指示，新竹縣提升至第三級警戒，他呼籲，目前是防堵疫情擴散的關鍵時刻，請大家千萬不能鬆懈，調整生活方式，包容生活上的不便，做好抗戰心理準備，別讓病毒有機可趁！





楊文科說，今天新竹縣沒有新增確診案例，但有新竹市確診者足跡到過寶山高爾夫球場，上午已通知業者完成消毒，縣府也完成周遭環境全面消毒。他再次提醒鄉親外出務必全程配戴口罩，經勸導仍不戴，絕對依法開罰。





楊文科說明，湖口和芎林兩位原確診的小朋友，後來經2次採檢均為陰性，中央宣布沒有染疫，解除隔離返家，匡列的217位接觸者，採檢也全為陰性，陸續解除隔離返家。他要特別感謝這些家長們的配合，基於防疫規定，縣府必須匡列採檢，並讓大家居家隔離，這些措施難免造成家長的擔心和害怕，他特別感謝家長的配合和體諒。





新竹縣府教育處長楊郡慈表示，配合中央措施，新竹縣也於今天全面停課，目前請各校以時段分流從事線上學習，部分學生家庭數位設備不足，教育處也已盤點，預計今天下午前開始發放，讓週五線上教學公播前完成。另外，若家長無法在家照顧孩子，國中小和幼兒園可申請仍舊到校，以今天到校人數來說，國小1035人、國中63人、附設幼兒園46人、私立幼兒園470人，全縣到校率為2.28%。





新竹縣府衛生局長殷東成說明，目前竹縣隔離病床共72床，全縣有7家醫院共8個採檢站。竹縣也成立快篩部隊計畫，以台北榮總新竹分院和湖口仁慈醫院成立快篩，若未來爆發社區群聚，就能立即啟動機制。





新竹縣府產發處長陳偉志則表示，針對歇業部分，新竹縣目前開罰1例，為竹東鎮1家撞球場違規營業，未來將加強稽查。中央三級警戒規定是20項相關項目要停業，新竹縣則是提高到28項，稽查到違規者，將連續罰，且屢勸不聽者，將加重罰，甚至斷水斷電。



