費翔60歲近況神凍齡　傳為「一代女神」至今不婚

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費翔擁有混血臉孔，一雙深邃碧眼和儒雅的談吐，讓他成為一代夢中情人，長得帥又有才華的費翔，90年代成功進軍百老匯，好歌喉征服無數粉絲，他也嘗試過戲劇和電影的演出，近年他選擇定居在倫敦，從他的居家自拍中可見，60歲的費翔始終保持著完美體態，一頭茂密黑髮和滿臉大鬍子，絲毫不減費翔英氣，稜角分明的俊俏臉龐，更散發成熟男人的韻味。
如此完美的一代偶像，為何至今單身未婚？有一說指他難忘女神級初戀葉蒨文，費翔在80年代出道，在他風靡歌壇的時候，葉蒨文成為唯一和他匹配的女孩，因為2人個子都高，都在國外生活過，有共同語言和話題，但是費翔媽媽希望兒子衝刺事業，不太贊成這段戀情，葉蒨文說：「他的媽媽很不喜歡我，只要他跟我出去，他的媽媽就很不滿意。」後來費翔太紅，工作繁忙，葉蒨文也轉戰影劇圈，最終漸行漸遠分手收場。
結束這段戀情，費翔罕有緋聞，至今單身一人，也不再相信婚姻，他說：「我們當然希望永恆，當我們結婚說『我願意』的那一天，心裡一定是：『是的永遠。』可是人是會變的，尤其現代生活受到的刺激太多了，人變化速度太快了，10年前結婚的那2個人，現在不一定存在。」費翔認為一紙婚約沒有那麼重要，「沒有必要說永恆，2個人在一起快樂就好了，每一天過得快樂，一天一天累積起來自然就變永恆。」沒有羈絆的他與貓為伍，仍把自己生活過得津津有味。