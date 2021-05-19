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費翔60歲近況神凍齡　傳為「一代女神」至今不婚

▲費翔60歲仍保有凍齡俊顏。（圖／翻攝費翔微博）
▲費翔60歲仍保有凍齡俊顏。（圖／翻攝費翔微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-19 17:52:13

演藝圈初代混血男神費翔，擁有迷人電眼、醇厚嗓音，身高190公分，高大挺拔又帥氣，是不少女性心目中的白馬王子。費翔定居倫敦，不定時在微博更新自己的近況，60歲的他駐顏有術，俊俏臉孔少有歲月痕跡，不過費翔感情世界成謎，至今未婚不娶，有一說指他的媽媽反對他和葉蒨文交往，拆散金童玉女，費翔從此罕有緋聞，對外始終是單身的形象。

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▲擁有俊俏外型的費翔是歌壇一代夢中情人。（圖／翻攝費翔微博）
▲▼擁有俊俏外型的費翔是歌壇一代夢中情人。（圖／翻攝費翔微博）
▲擁有俊俏外型的費翔是歌壇一代夢中情人。（圖／翻攝費翔微博）
費翔擁有混血臉孔，一雙深邃碧眼和儒雅的談吐，讓他成為一代夢中情人，長得帥又有才華的費翔，90年代成功進軍百老匯，好歌喉征服無數粉絲，他也嘗試過戲劇和電影的演出，近年他選擇定居在倫敦，從他的居家自拍中可見，60歲的費翔始終保持著完美體態，一頭茂密黑髮和滿臉大鬍子，絲毫不減費翔英氣，稜角分明的俊俏臉龐，更散發成熟男人的韻味。

▲費翔度過60歲生日，不老容顏令人稱羨。（圖／翻攝費翔微博）
▲▼費翔曬60歲近況，不老容顏令人稱羨。（圖／翻攝費翔微博）
▲費翔度過60歲生日，不老容顏令人稱羨。（圖／翻攝費翔微博）
如此完美的一代偶像，為何至今單身未婚？有一說指他難忘女神級初戀葉蒨文，費翔在80年代出道，在他風靡歌壇的時候，葉蒨文成為唯一和他匹配的女孩，因為2人個子都高，都在國外生活過，有共同語言和話題，但是費翔媽媽希望兒子衝刺事業，不太贊成這段戀情，葉蒨文說：「他的媽媽很不喜歡我，只要他跟我出去，他的媽媽就很不滿意。」後來費翔太紅，工作繁忙，葉蒨文也轉戰影劇圈，最終漸行漸遠分手收場。

▲葉蒨文（左）、費翔曾是歌壇金童玉女。（圖／翻攝《魯豫有約》）
▲葉蒨文（左）、費翔曾是歌壇金童玉女。（圖／翻攝《魯豫有約》）
結束這段戀情，費翔罕有緋聞，至今單身一人，也不再相信婚姻，他說：「我們當然希望永恆，當我們結婚說『我願意』的那一天，心裡一定是：『是的永遠。』可是人是會變的，尤其現代生活受到的刺激太多了，人變化速度太快了，10年前結婚的那2個人，現在不一定存在。」費翔認為一紙婚約沒有那麼重要，「沒有必要說永恆，2個人在一起快樂就好了，每一天過得快樂，一天一天累積起來自然就變永恆。」沒有羈絆的他與貓為伍，仍把自己生活過得津津有味。

▲費翔與貓為伍。（圖／翻攝費翔微博）
▲費翔與貓為伍。（圖／翻攝費翔微博）
 

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