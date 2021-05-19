影／開放中國疫苗？柯文哲嘆：美國沒有賣給台灣一劑疫苗

新冠肺炎疫情近日在台灣持續升溫，防疫指揮中心今（19）日宣布將全台防疫規模提升至三級，引發社會各界議論。對此就有台北市議員建議，北市應該透過姐妹市或雙城論壇的模式，引進中國疫苗讓民眾可以施打。台北市長柯文哲今天下午在召開防疫記者會時被問及該問題，並未正面回應，僅表示「忍不住要講，美國沒有賣任何一支疫苗給台灣。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲強調，這是一個很政治性的題目，「我相信台北市民的素質，我也相信台北市的醫療量能，我也相信我們整個防疫的能力，我個人也算是醫學專家，我想這場還是可以控制的。」不過話鋒一轉，柯文哲還是直言，讓人人都施打疫苗，都有了抗體，才是這次新冠肺炎疫情最終的解決辦法。





「很多事情我們不願去給中央太大的壓力，但是有時候忍不住要講，美國沒有賣任何一支疫苗給台灣。」柯文哲說，過去台灣收到了COVAX給的三十萬支疫苗，可是COVAX在全世界可是發了3億支，所以在今天之前，台灣只佔了WHO發給全世界疫苗的千分之一。





柯文哲直言，全台灣有兩千三百萬人，70萬支不過也才35萬人可以完整地打疫苗。不過不夠的時候他也不贊成打第二支，每個人可以打到第一支先優先。「再講一次，沒有一場戰爭是能用防守打贏的，疫苗才是終究解決辦法。」柯文哲說，「那這個時候我也不願意再給中央講什麼話，但是我還是希望你們儘速解決這個問題。」



