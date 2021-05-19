台南2確診者足跡公布 黃偉哲：已徹底清消民眾勿恐慌
台南市長黃偉哲今(19)日在中央流行疫情指揮中心記者會後，再度召開記者會，針對中央宣布全國進入三級警戒，以及公布台南確診個案的足跡，說明南市府相關因應措施。黃偉哲表示，南市兩起確診案例，市府目前已完成足跡清消及疫調和匡列接觸者，民眾無須恐慌。他強調，日後只要有疑似確診案例，台南市政府一律優先採取先清消。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-19 18:06:16
黃偉哲說明，南市5/18新增兩例新冠肺炎確診(案2355及案2428為母子)，案2355因5/14下午出現發燒、咳嗽、有痰等症狀，5/17轉診至醫院急診，於5/18確診(Ct值13.5)。經台南市政府衛生局疫調，案2355(母)88歲，長期待家中，或只至鄰居家聊天，推測感染源為具萬華活動史之兒子(案2428)。案2428 於5/2、5/7曾搭乘和欣客運前往萬華區，並當日往返三重區與新營區，5/5、5/12、5/17曾至鹽水菜市場，5/17曾至鹽水區牛墟市場採買。案2428因屬案2355之同住家人，被匡列為接觸者，經採檢後5/18確診(Ct值14.1)。有關案2355曾就醫之診所，由於該診所一量測案額溫39.5立即轉院，診所採完整防護措施，診所於接獲衛生局通知後，已休診1天並完成清消。有關鹽水市場、和欣客運、鹽水牛墟已於5/18消毒完畢，請民眾無須恐慌！
南市衛生局表示，配合中央政策，南市已擴大開設篩檢站，今(19)天下午加開新營篩檢站，提供出入相關場所，或者有接觸史民眾，都可攜帶身分證及健保卡至該篩檢站篩檢，另外未來一周內也會加開九大篩檢站。但篩檢站僅提供有被匡列，或是出入確診案例場所或是有接觸的民眾篩檢，一般民眾無需進行篩檢。
另外，針對營運場所部分，台南市內860家自助無人選物販賣，有鑑於現在有許多學生不用上課，擔心無人監控防疫情形，宣布自即日起全面禁止營業。此外傳統市場及商圈周邊飲食攤或小吃店屬一般餐飲業，目前雖未強制禁止內用，但仍呼籲業者要配合實聯制，座位區加裝隔板、採梅花座或拉大座位距離等防疫措施。
今日稍早行政院也公布了「簡訊實聯制」，黃偉哲也感謝政務委員唐鳳推出「實聯QR Code系統」，台南市政府將善加運用這套系統，啟動全面實聯制登記，優先完成洽公實聯制流程，並在市內公車、國道客運轉運站等處設置實聯制掃碼機制。之後將擴大到商圈與店家使用。