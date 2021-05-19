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新北市徵用防疫旅館　再增設三篩檢站

新北市徵用防疫旅館　再增設三篩檢站
新北市徵用防疫旅館　再增設三篩檢站

健康醫療網

2021-05-19 18:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】根據中央疫情指揮中心，今日（19日）新北新增130例，本土129例，境外1例，自4/26至5/19日已經累積594人，其中中和26例、板橋22例、新店22例、土城、永和、新莊、三重等都有微幅上升的趨勢。

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新北市徵用旅館　從5/21日啟用 

新北市市長侯友宜表示，因應新北市人力吃緊，針對新無症狀確診者，市府團隊已經找到合適場域，徵用飯店轉型「集中檢疫中心」，比照中央集中檢疫所設置規定，與區域級以上醫院合作並進駐，搭配警備與後勤服務人力，預計可提供183間房、一人一室，預計從 5/21日啟用，讓集中檢疫中心成為無症狀或輕症個案的照護中心。希望以徵用的方式解決量能問題，將專責醫院收治重症所用。 

再增設三篩檢站　加速提供民眾篩檢    

侯有宜宣布今日（19日）再新增3處社區篩檢站，加上原有的板橋篩檢站，還有17處醫療，共有21處提供市民篩檢。三座新增篩檢站將於今日下午14:00啟用，其中樂生09:00可上網預約，永和及土城13:00發號碼牌。

-  土城篩檢站服務醫院：市立土城醫院服務區域：土城、板橋、樹林服務量能：每日300個。

-  永和篩檢站服務醫院：永和耕莘醫院服務區域：中和、永和、新店服務量能：每日200個。

-  樂生篩檢站服務醫院：部立樂生療養院服務區域：新莊、三重、蘆洲服務量能：每日100個。

-  板橋社區篩檢站服務醫院：新北聯醫板橋院區服務區域：板橋、三重、蘆洲服務量能：每日400個。

-  新北市17家採檢醫院名單：亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院。

新北防疫旅館　數量足夠不擔心

至於新北市的防疫旅館民眾擔心數量夠不夠？侯有宜表示，新北市的防疫旅館都夠用，住房率目前不到六成，月底前還會增加621房，月底前達1741房，民眾不用擔心，而且完全採分艙分流，有順序、步驟、方法把防疫做到好。侯有宜呼籲，目前物資都夠用，請市民朋友不要恐慌。



資料來源：健康醫療網 新北市徵用防疫旅館　再增設三篩檢站

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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