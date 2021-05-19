快訊／全台三級警戒！韓國瑜轟：政府「超前部署」了什麼

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接著韓國瑜也提到，「台灣人民不但了不起，而且特別善良又能忍，在疫情擴散之際、全台飽受缺水之苦的困境中，5天內還發生2次大停電，衝擊影響多少企業跟家庭？這兩次的停電，昭然揭露執政黨的能源政策完全是不實的廣告台詞、而且還是會引發國安顧慮的國家級謊言」。
此外，他也質疑近日2度全台大規模停電，「我們的綠電穩定嗎？而且這些綠電來源真的『環保』嗎？我們的電力真的能如執政黨宣稱的，台灣綠能可以在2025年達到發電量的20%而取代核能嗎？如果不能，我們的電力來源的備案是什麼？執政黨有因為這幾次的重大停電而認真反省自己的能源政策嗎？」。
文末他也強調自己和所有在這片土地上生活的人們一樣「同島一命」，批評蔡政府在能源議題、國安問題與疫情防控失利，「執政者的錯誤政策造成今天空污嚴重、供電不穩的困境」。
最後韓國瑜也表示，「治理國家不是參加作文比賽或朗讀比賽，不能靠美化包裝大內宣，買網紅、養網軍、做圖卡、收買控制媒體，開記者會沒有辦法生出足夠的疫苗供給和醫療量能，民進黨的網軍圖卡也沒有辦法真的發電，我們需要一個專業的政府，而不是一個巨型公關公司」，呼籲執政者別再用虛有其表的華麗詞彙欺瞞大眾，別再辜負人民對政府的信任。（編輯：楊智傑）
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