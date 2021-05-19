快訊／全台三級警戒！韓國瑜轟：政府「超前部署」了什麼

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，本土接連5日確診個案突破百例，指揮中心今（19）日更宣布全國升級至第三級警戒。高雄市前市長韓國瑜19日晚間就在臉書發文表示，「台灣人民真的很了不起」，靠著及早戴好口罩、勤洗手等自律防疫守下一年多的疫情防線，但在過去這一年多裡，政府到底「超前部署」了什麼？

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韓國瑜表示，台灣的疫苗採購足夠了嗎？負壓隔離病房和輕症中心建置了嗎？大小城鎮、特別是偏鄉區域的遠端教學網路系統設置完善了嗎？疫情進入不同等級的標準流程和跨部門指揮系統整合了嗎？老天給我們的這一年多，政府除了每天按時開記者會之外，針對全國防疫到底超前做了什麼？

▲有鑒疫情升溫，前高雄市長韓國瑜日前在臉書呼籲全民攜手防疫。（圖／翻攝自韓國瑜臉書專頁）

接著韓國瑜也提到，「台灣人民不但了不起，而且特別善良又能忍，在疫情擴散之際、全台飽受缺水之苦的困境中，5天內還發生2次大停電，衝擊影響多少企業跟家庭？這兩次的停電，昭然揭露執政黨的能源政策完全是不實的廣告台詞、而且還是會引發國安顧慮的國家級謊言」。

此外，他也質疑近日2度全台大規模停電，「我們的綠電穩定嗎？而且這些綠電來源真的『環保』嗎？我們的電力真的能如執政黨宣稱的，台灣綠能可以在2025年達到發電量的20%而取代核能嗎？如果不能，我們的電力來源的備案是什麼？執政黨有因為這幾次的重大停電而認真反省自己的能源政策嗎？」。

▲（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

文末他也強調自己和所有在這片土地上生活的人們一樣「同島一命」，批評蔡政府在能源議題、國安問題與疫情防控失利，「執政者的錯誤政策造成今天空污嚴重、供電不穩的困境」。

最後韓國瑜也表示，「治理國家不是參加作文比賽或朗讀比賽，不能靠美化包裝大內宣，買網紅、養網軍、做圖卡、收買控制媒體，開記者會沒有辦法生出足夠的疫苗供給和醫療量能，民進黨的網軍圖卡也沒有辦法真的發電，我們需要一個專業的政府，而不是一個巨型公關公司」，呼籲執政者別再用虛有其表的華麗詞彙欺瞞大眾，別再辜負人民對政府的信任。（編輯：楊智傑）