中市今增5例本土確診者 市府公布足跡完成消毒

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台中市政府今日下午召開防疫因應作為記者會，市長盧秀燕指出，台中市今日有5名本土確診案例，分別為案2351、案2353、案2413、案2513及案2514，其中4例均已掌握相關足跡史及旅遊接觸史，案2514霧峰20歲女性也已掌握足跡，正陸續匡列接觸者。由於全國升級第三級警戒，盧市長提醒市民，外出一定要佩戴口罩，配合室內集會5人以下、戶外集會10人以下規定，若非必要儘量留在家中，全力落實防疫規定。
台中5例新增個案中，案2351為38歲工程師，近日無出國史。住在沙鹿區，同住者為妻子1人，男子女兒由住在彰化的父母照顧。5月17日接獲彰化縣政府通知，個案女兒為彰化歌唱班相關接觸者，與妻子、女兒、父母前往彰化基督教醫院採檢，個案、女兒及父母皆為陽性，妻子是陰性。個案16日1曾至全聯沙鹿屏西門市，17日於清水區休息站超商購買午餐，均有佩戴口罩。
案2353為79歲退休男性，居住地為台中潭子及台北大安。5月14日搭乘273次火車（座位為3車43、44號），到豐原站後於同月台轉乘3267次區間車（第2節）到頭家厝站下車，有佩戴口罩。15日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，17日前往台中慈濟醫院採檢確診。匡列同住家人1位及5名接觸者，共6人列居家隔離。
案2413是19歲男性，就讀東海大學一年級。平時居住學校男宿，有3名同住室友。5月14-15日曾和台北友人出遊，期間住在企業家大飯店，15日至阿蓮米粉湯、家樂福德安店、東協廣場，16、17日至萊爾富台中路思義店和男宿餐廳，17日晚間至宏康長照醫療用品台中榮總店，18日突發高燒至醫院採檢陽性確診，目前匡列22人進行居家隔離，27名自主健康管理。
案2513為70歲女性，為大里居民。5月15日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，16日自行至醫院採檢，17日檢驗確診陽性。個案於5月10日與丈夫搭乘國光客運至台北大安；5月12日搭乘20時45分的國光客運返回台中。5月13日曾前往大里區某中醫診所拿藥，均有佩戴口罩。匡列接觸者共10人列居家隔離。
案2514為朝陽科技大學女生，居住學校宿舍，有4名同住室友。5月13日曾至東協廣場美樂地KTV唱歌，14日至學校、霧峰夜市。15日搭乘158公車至兒童關懷協會、四維自助餐店、第三市場及中友百貨大創、韓國年糕吃到飽等店。17日出現相關症狀至醫院看診，目前匡列4名同住室友，相關感染源及匡列對象持續進行疫調中。
衛生局長曾梓展提醒，以上五例確診個案足跡及活動史均已公佈，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。