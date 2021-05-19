中市今增5例本土確診者 市府公布足跡完成消毒

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▲市府公布朝陽科大女生確診及多日活動史。（圖／市府提供）

個案16日1曾至全聯沙鹿屏西門市，17日於清水區休息站超商購買午餐，均有佩戴口罩。

▲▲中市今增5例本土確診者 ，其中東大男生足跡一併公布。（圖／市府提供）

5月14-15日曾和台北友人出遊，期間住在企業家大飯店，15日至阿蓮米粉湯、家樂福德安店、東協廣場，16、17日至萊爾富台中路思義店和男宿餐廳，17日晚間至宏康長照醫療用品台中榮總店，18日突發高燒至醫院採檢陽性確診，目前匡列22人進行居家隔離，27名自主健康管理。

13日曾至東協廣場美樂地KTV唱歌，14日至學校、霧峰夜市。15日搭乘158公車至兒童關懷協會、四維自助餐店、第三市場及中友百貨大創、韓國年糕吃到飽等店。17日出現相關症狀至醫院看診，目前匡列4名同住室友，相關感染源及匡列對象持續進行疫調