我是廣告 請繼續往下閱讀
單寧酸的天然來源
單寧酸，又稱鞣酸，是一種水溶性的多酚類，常見於植物當中，包含香蕉、葡萄、柿子、綠茶、石榴、芭樂、漿果、甜桃、高粱麩皮、葡萄酒，不只有抗氧化的功效，近期也有大量研究單寧酸抑制發炎、纖維化、感染及癌症的機轉，不過臨床的應用都還需要更多研究證實。
富含單寧酸食物 記得和蛋白質、鐵質分開吃
以上提到富含單寧酸的食物，要盡量與蛋白質分開吃，如牛奶、豆漿、海鮮或肉類等，因為大量的單寧酸容易與蛋白質結合凝固成塊，容易引起消化不良、腸胃不適，或是腸胃蠕動減慢導致便秘；同時，因為單寧酸會抑制鐵質吸收，所以也不建議與正餐一起吃，因此建議食用時間至少間隔 2-3 小時。
難從天然食物吃足量 酌量攝取維持體內濃度
雖然在實驗上發現單寧酸可以有效抗病毒，有望成為未來治療新冠肺炎藥物的一線曙光，但實際上很難從天然食物攝取達到有效劑量，洪明奇在某次受訪中提到，「若要從葡萄酒中得到有效劑量的單寧酸，大概需要喝一升」，但是在得到足夠的單寧酸之前，過多的酒精會所帶來的傷害遠遠超乎單寧酸帶來的益處，包含導致脂肪肝、損害腦部及消化系統，並提高心血管疾病和癌症風險等。
因此，在等待將單寧酸應用於抗新冠病毒的治療之餘，建議每天多吃各色蔬菜、適量吃水果，可以搭配綠茶作為飲品，維持均衡的飲食型態以保持免疫力，落實防疫新生活，才是最佳防疫法寶！
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
參考資料
Tannic acid suppresses SARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral main protease and the cellular TMPRSS2 protease
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 單寧酸抑制新冠病毒？營養師揭富含單寧酸 10 種食物補充方式
COVID-19／國內抗疫研究新突破！ 這些水果中的單寧酸可抑制病毒活性
「疫情焦慮」就是降低免疫力的最快方式！醫：好好睡覺患病風險就降 12%