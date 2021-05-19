《火神》最顧人怨是她　網私訊飆罵：再亂演試試看

《火神的眼淚》刻劃消防員在家庭、職場、社會面對的難題，其中溫昇豪的角色「邱Sir」邱漢成因為出勤無法陪伴家人，和懷孕妻子關係降至冰點，又遇到破門救人遭索償8萬元的打擊，更加深夫妻隔閡，就有網友不捨溫昇豪角色的熱忱、使命被現實消磨殆盡，私訊大罵飾演邱妻「小穎」的女星柯奐如，讓她哭笑不得，高EQ滅網友火氣。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-19 18:54:38｜2021-05-19 18:55:25
柯奐如在臉書公開一名網友私訊，只見網友怒氣沖沖的說：「妳《火神的眼淚》再給我那樣給我亂演妳試試看，體諒漢成有這麼難嗎？我要把妳封鎖。」柯奐如耐心回覆：「網友大大請息怒，體諒所愛的人並不難，我也很贊成要體諒，特別是現在的時局，更需要互相體諒，但戲中編劇、導演希望小穎不體諒漢成，也就只能演不體諒了，也很無奈。」
柯奐如笑說疫情期間不能亂跑，不然就請網友喝青草茶降降火，「我理解看《火神的眼淚》會看到火大，但不要真的動肝火嘛，傷身不好啦，你的真性情，真的很可愛，讓我想到我們的『憤怒鳥』羚羊先生（劉冠廷角色），心裡期待你的真性情、你對人性的熱情、期許，要去做對社會有益的事喔，我相信你一定也能做得很好。」
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