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《火神》最顧人怨是她　網私訊飆罵：再亂演試試看

▲柯奐如（右）遭網友私訊痛罵。（圖／Netflix）
▲柯奐如（右）遭網友私訊痛罵。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-19 18:54:38｜2021-05-19 18:55:25

《火神的眼淚》刻劃消防員在家庭、職場、社會面對的難題，其中溫昇豪的角色「邱Sir」邱漢成因為出勤無法陪伴家人，和懷孕妻子關係降至冰點，又遇到破門救人遭索償8萬元的打擊，更加深夫妻隔閡，就有網友不捨溫昇豪角色的熱忱、使命被現實消磨殆盡，私訊大罵飾演邱妻「小穎」的女星柯奐如，讓她哭笑不得，高EQ滅網友火氣。

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柯奐如在臉書公開一名網友私訊，只見網友怒氣沖沖的說：「妳《火神的眼淚》再給我那樣給我亂演妳試試看，體諒漢成有這麼難嗎？我要把妳封鎖。」柯奐如耐心回覆：「網友大大請息怒，體諒所愛的人並不難，我也很贊成要體諒，特別是現在的時局，更需要互相體諒，但戲中編劇、導演希望小穎不體諒漢成，也就只能演不體諒了，也很無奈。」

柯奐如笑說疫情期間不能亂跑，不然就請網友喝青草茶降降火，「我理解看《火神的眼淚》會看到火大，但不要真的動肝火嘛，傷身不好啦，你的真性情，真的很可愛，讓我想到我們的『憤怒鳥』羚羊先生（劉冠廷角色），心裡期待你的真性情、你對人性的熱情、期許，要去做對社會有益的事喔，我相信你一定也能做得很好。」

▲柯奐如安慰入戲影迷，為網友降火氣。（圖／翻攝柯奐如臉書）
▲柯奐如安慰入戲影迷，為網友降火氣。（圖／翻攝柯奐如臉書）
▲網友私訊質問柯奐如：「體諒漢成有這麼難嗎？」（圖／翻攝柯奐如臉書）
▲網友私訊質問柯奐如：「體諒漢成有這麼難嗎？」（圖／翻攝柯奐如臉書）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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