防疫升三級警戒　潘孟安：外出不戴口罩直接開罰

國內疫情持續拉警報，6天本土病例已破千例！中央流行疫情指揮中心19日下午宣布，全台疫情警戒全面提升至第三級，屏東縣政府下午緊急召開疫情指揮中心會議，研擬相關因應措施。縣長潘孟安呼籲，民眾做好自我保護措施，勤洗手且外出更要「口不離罩、罩不離口」，並配合相關勸導與取締工作，若不配合將予以究責。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-19 19:12:33
屏縣府表示，第三級警戒將加嚴、加大限制措施，除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所；以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。
此外，墾丁大道落實人車分流，傳統市場、夜市強制規定全程佩戴口罩，禁止試吃、一律外帶；公園或百貨公司所附兒童遊樂設施全面暫停、釣蝦（魚）場、夾娃娃機店全面暫停營業；役男徵兵五月份全面暫停；針對公共場所及室內空間，未配合佩戴口罩之民眾強力執法，各局處及公所可逕行舉發並移請衛生局開罰。
第三級警戒區域9大防疫指引措施，包含民眾外出時務必全程佩戴口罩；潘孟安強調，醫療體系擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站以採檢、擴大篩檢量能、廣泛運用遠距醫療於門診病患、啟動專責應變醫院。疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。