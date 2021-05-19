日增267例全國升三級警戒！40萬劑疫苗來了　陳時中：醫護勿遲疑盡快施打

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中央流行疫情指揮中心今（19）公佈，新增267例本土COVID-19確診個案，本土病例累計達1,386起。今日新增確診最多縣市為新北市129例，以中和區26例最多；臺北市70例以萬華區31例最多，其他縣市依序為：彰化縣28例、桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例，臺南市更是首度有確診列案。本日案例與萬華區相關有87例，茶藝館相關73例，水果盤商28例，不明感染源49例，尚有27例疫調中。
指揮官陳時中宣佈，因應出現確診者的縣市數增加，即日起全國提升至防疫三級警戒，所有規定比照雙北市三級警戒執行，要求各地方依據共同標準及指引，貫徹相關防疫工作。每天將召開全國防疫會議，由副指揮官陳宗彥主持，邀集各縣市副市長以上首長，進行資源整合、執行進度確認及相關假訊息澄清。
陳時中也表示，全國同步提升三級警戒，各地方將進行篩檢站的設置工作，在收集各縣市確診患者的足跡之後，運用資訊系統整合出該縣市感染風險的熱點區域。熱點區域可能表示有潛在感染源，或是較多確診者活動的傳播風險。找出熱點後將增設社區篩檢站。
不過，陳時中提醒，並非要所有當地居民前往篩檢站，呼籲有接觸史、有症狀再進行篩檢，避免資源浪費，甚至徒增本身感染風險。一旦有篩檢確診陽性個案，地方政府會連絡相關或疑似傳染者，接受進一步安置，未配合者將依照傳染病防治法進行開罰。
40萬劑AZ疫苗到貨 陳時中：醫護人員勿遲疑快接種
指揮官陳時中同時於今天記者會宣佈，19日下午將有40萬劑AZ疫苗抵達台灣，經食藥署檢驗後，最快可於一周左右開始施打。陳時中指出，當前疫苗資源珍貴，分配時會有妥善控管，以第一線醫護人員與防疫工作人員為主要施打對象。
陳時中呼籲，所有第一線高風險人員不要再遲疑，盡快接種COVID-19疫苗才是保護自身並做好防疫工作的必要準備。此外，我國採購的505萬劑莫德納疫苗，未來也將陸續抵台。
院內確診個案增加 洗腎中心傳4人確診
疫情持續延燒，近日陸續傳出各家醫院有確本個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，除了亞東醫院、高雄仁惠醫院之外，今日新增一起醫療院所群聚感染事件，發生於臺北市一處血液透析中心，一名洗腎病人5月12日出現虛弱症狀，13日發燒後就醫採檢為陽性。
羅一鈞說明，該名透析病人確診後，洗腎中心針對所有員工及病人進行快篩，驗出4名陽性個案，已通報衛生局進行匡列感控，目前洗腎中心的11名員工、67名病患正接受居家隔離，將再進行後續採檢。
羅一均指出，透析病人需要固定時間接受洗腎治療，將媒合其他醫療機構為正在居家隔離的病患提供透析服務，或每兩天回到清消完畢的透析中心治療。如果隔離中的透析患者篩檢確診，則轉送指定醫院診治。
台大醫院傳出員工感染 張上淳：尚未確定感染源
19日上午傳出台大醫院有員工確診，篩檢36人中10人為陽性的傳染事件。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這起事件尚未列入今日個案數內。昨晚台大醫院工務室員工確診後，相關接觸者已立刻匡列調查。目前陽性個案都是工務單位人員。因陸續有醫院內非醫護、非病患的工作人員驗出陽性，張上淳指出，是院區或社區感染，目前還不太清楚，如何認定感染源需進一步詳細疫調。
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