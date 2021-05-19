美軍飛行「目擊UFO」影片瘋傳　歐巴馬證實：都是真的

美國海軍先前在聖地牙哥外海拍到不明飛行物（UFO），還曾經有前美國軍官指出，每天飛行都會看到UFO，UFO相關話題往往都會受到熱烈討論，美國前總統歐巴馬也搭上這股話題熱潮，還在節目上證實，這些UFO的影片都是真的。





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根據《CNN》報導，美國媒體人柯爾（Jeremy Corbell）先前指出美國海軍在加州聖地牙哥外海目擊至少14枚會發光的球狀不明飛行物，持續飛行1小時之後沒入水中，但是美國軍方前往搜索卻一無所獲。柯爾還發布了多段軍方解密的UFO影片，被美國五角大廈發言人證實，是由美國海軍所拍下的照片以及影片。





▲美國媒體人柯爾在社群媒體上分享關於海軍目擊UFO的影片。（圖／翻攝自Jeremy Corbell Instagram）

《CNN》進一步採訪海軍前糾察長卡希爾（Sean Cahil）及國防部主管情報的前副助理部長梅倫（Christopher Mellon），兩人都指出美國海軍已經多次目睹UFO。卡希爾更表示這些不明飛行物所使用的科技「超越美國的軍力至少100至1000年」，以目前的美軍軍力恐難防衛。





UFO目擊事件鬧的沸沸揚揚，更引來各界關注。美國知名電視脫口秀《深夜秀》（The Late Late Show with James Corden）與美國前總統歐巴馬進行視訊訪問時，歐巴馬也被問及關於外星人及UFO的問題，歐巴馬笑著回答「如果要談外星人，有些事情就不能在節目上曝光」。





但歐巴馬坦言，他從2008年就任總統後，就對美國政府有關外星生物的研究很感興趣，但是對於外傳有秘密實驗室保存外星人標本一事，歐巴馬否認指稱是不實的謠言。但他話鋒一轉，提到了他有看過關於空中飛行物的影片和紀錄，「但不確定那究竟是什麼東西」。





歐巴馬進一步表示，目前沒有辦法輕易解釋這些不明飛行物體，也無法說明他們的移動方式，指出「許多人仍努力調查它們的身影，搞清楚它們是什麼東西」。



