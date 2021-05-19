國中會考補考因應疫情　教育部20日公布調整措施

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然而，最近幾日國內疫情急速變化，很多學生在考試期間才被匡列，或是近日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），不見得能如期參與補考。教育部國民及學前教育署長彭富源日前指出，會在保障學生權益前提下，考量這些學生解除隔離的時間，再評估補考等規劃。
教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪表示，會考補考國內有100多名考生，同時要在大陸設置考場。大陸考場比照去年，擬不派試務人員前往，而是採保密、在大陸製卷等方式因應。
潘文忠表示，考慮到招生公平性，參與補考的考生後續參加免試入學等管道，都會採外加名額方式。至於29、30日的考試期程會不會改變，教育部正在做最後評估，預估明天正式公告。
另外，今年度特色招生考試分發入學（特招考試）有3區、8校辦理，預計6月20日在各校舉辦學科測驗。潘文忠今天表示，特招考試的規模相對較小，原則上尊重各考區規劃，但仍要以高規格防疫措施，維護考生與試務人員健康。
110學年度指定科目考試於5月18日到27日受理報名，目前時程維持不變，但考量全國高中停課，各校集體報名手續會受影響，大考中心考慮放寬簽名等步驟，將於近日告知學校。（編輯：張雅淨）1100519