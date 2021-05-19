設快篩站要看盛行率　陳其邁：不戴口罩就是「防疫狗熊」

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陳其邁說，快篩通常有兩個情況會出現，一個就是有群聚感染，像萬華地區，高雄現在的社區的狀況跟台北不一樣，所以我們會根據盛行率來做調整，第二個就是高風險族群，譬如說「特殊人與人的連結」，又有群聚的動作就有需要，現在包括試劑、採檢站、集中檢疫所等，高雄市政府已經做好規畫準備，會看疫情狀況來調整策略，請大家放心。
而被問到去年行政院副院長、今年高雄市長，差不多的時間點面對疫情，兩個角色有什麼不一樣的地方？陳其邁則說「都一樣」，陳其邁認為，防疫就是每一個城市自己要守好，這個是區塊的聯合作戰、聯合戰區的概念，當中央的政策下來的時候，大家就是「守土有責」，要先把自己顧好，若疫情擴散，交通來來去去，一日生活圈，其他縣市一定會受到影響。
陳其邁也指出，在這次雙北群聚後，在疫情的判斷上就認為一定會進入次波傳染，從兩天高雄的個案就可以看出來，在剛開始要進入次波傳染的時候就要趕快把社區防線守好，每一個人都是防疫尖兵，我為人人、人人為我，大家都要把口罩戴上，每個人把口罩戴上那就是「防疫英雄」，若大多數人沒有把口罩戴上那就是「防疫的狗熊」，社區防線就會有破口，要保持正常的生活，不要走上封城這一條路「就是要戴上口罩」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。