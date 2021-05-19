電支條例將上路　央行調高準備金計提門檻至100億

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新電子支付機構管理條例將在今年7月1日起施行；新電支條例授權相關子法總共18項，其中中央銀行及財政部各負責1項，金管會負責16項。
央行今天表示，新電支條例整合電支、電票，央行因此配合擬具「非銀行支付機構儲值款項準備金繳存及查核辦法」修正草案，除了名稱修正為「專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法」，也調整計提準備金門檻。
央行說明，目前同一機構經營電子支付及電子票證業務，收受儲值款項分別計提準備金50億元，考量電支條例已將電子支付及電子票證機構收受儲值款項合併規範，因此央行將同一機構收受儲值款應計提準備金的門檻調高至100億元，並就超過100億元的部分計提準備金。
舉例來說，電支機構儲值餘額達120億元，則就超過100億元的20億元部分計提準備金。
至於為何訂定100億元為門檻，央行官員說明，109年底本國主要銀行存款多占資本額20倍以上，現行規定電支實收資本額為5億元，當儲值餘額達100億元，約等於資本額20倍，與主要銀行收受資金比例相當。
央行官員表示，電支機構儲值規模達一定門檻後須計提準備金，主要是基於保障民眾權益等考量，不過目前國內8家業者，儲值規模均未達須計提準備金的門檻，還不須計提準備金。（編輯：林淑媛）1100519