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高溫乾旱致災　農委會：農損破6億、屏東就佔45%

▲受到高溫乾旱影響，改良種芒果農損最為嚴重。（圖／NOWnew資料照）
▲受到高溫乾旱影響，改良種芒果農損最為嚴重。（圖／NOWnew資料照）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-19 20:06:33

水情嚴峻，中南部飽受缺水乾旱之苦，加上氣候變遷五月就出現極端高溫，農委會今（19）日發布3月至5月高溫乾旱農損統計，高達6億240萬元；其中最嚴重縣市為屏東縣，損失2億6909萬元，約占45%。前五大受損的農作物依序是改良種芒果、茶、荔枝、本地種芒果與柳橙，被害程度約在20%至40%不等。

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行政院農業委員會表示，受到3至5月高溫乾旱影響，造成農業災情，依據各縣市政府回報資料統計，截至19日下午17時止，農業產物估計損失計6億240萬元，農作物被害面積1萬559公頃，損害程度27%，換算無收穫面積2859公頃。

農委會指出，各縣市受損情形，以屏東縣損失最為嚴重，農損金額高達2億6909萬元，約占45%；其次為南投縣損失1億3290萬元，佔比22%、高雄市損失6556萬元，佔比11%、嘉義縣損失5197萬元，佔比9%、台中市損失2546萬元，佔比4%、台南市損失1821萬元，及雲林縣損失1508萬元，兩者占比皆為3%。

至於受損作物，改良種芒果被害程度最大，受損面積達1872公頃，損害程度為40%，換算無收穫面積748公頃，損失金額約2億3558萬元，其次為茶1億539萬元、荔枝1億23萬元、本地種芒果約2516萬元及柳橙2053萬元，被害面積依序為1868公頃、2568公頃、367公頃以及220公頃，換成被害程度為21%、26%、31%與30%。

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