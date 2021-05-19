防疫保單停售潮？保險局急找14家業者「喝咖啡」

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施瓊華說，近期本土案例大增，考量疫情發展，現在疫調方式和前段時間已不相同，因此有業者表示，接下來將調整商品後，重新上市新商品。
施瓊華表示，下午已請業者儘量在風險控管額度內，重新檢視、試算，能否同時兼顧風險胃納量並提高防疫保單的銷售限額。
14家業者都在會議中承諾保險局「會好好檢視」，其中部分業者表示若可洽到再保，銷售限額就能再往上衝；有些業者則表示會去評估、調整商品線。
繼國泰產「心疫滿分」專案今天起停售、新安東京海上產險的兒童居家照顧費用保險暫停收件，旺旺友聯產險今天跟進宣布「疫應俱全」與「情疫相挺」專案21日起暫停收件，富邦產也傳出擬於21日後暫停受理「疫起守護」專案。
對此傳聞，富邦產未直接回應是否即將喊停，富邦產表示，每一商品皆有設定銷售上限，會視經營狀況以風險轉嫁方式分散經營風險，如該商品已達公司可承受風險胃納範圍臨界，為落實風險管理政策與維持經營安全穩定，將評估調整銷售策略。
據保險局統計，目前還有在銷售的防疫保單，包含27張個人險與10張企業險，各由11家與7家產險販售，經整體歸戶、扣除重複以後，共14家產險業者。
今天與會業者，包含兆豐產險、富邦產險、和泰產險、泰安產險、明台產險、新光產險、華南產險與安達產險等，目前仍在販售個人防疫保單。（編輯：張均懋）1100519