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內幕／蘇貞昌只問了這句⋯⋯唐鳳48小時內搞定簡訊實聯制

▲蘇貞昌週日（16日）叫來唐鳳，只問了一句話「週一可以做好（簡訊實聯制）嗎？」她48小時就搞定。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌週日（16日）叫來唐鳳，只問了一句話「週一可以做好（簡訊實聯制）嗎？」她48小時就搞定。（圖／行政院提供）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-19 20:37:21｜2021-05-19 20:57:35

新冠肺炎（COVID-19）國內疫情持續升溫，社區感染病例不斷增加，今（19）日全國升三級警戒，民眾進出各種公共場所都需落實實聯制。為加速實聯制進行，行政院推動「簡訊實聯制」，掃描QR Code後，無須再填寫個人資料，以簡化流程。

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根據知情的行政院幕僚透露，由科技政委唐鳳設計的簡訊實聯制，今天下午3點開放到晚間7點30分，已經成功申請的，有超過12萬家業者、15萬個營業據點。此外，行政院長蘇貞昌的臉書轉貼分享也超過13500則，整個下午未發生任何當機，業者都順利下載列印。

據透露，簡訊實聯制的構想，來自於上週六（15日），當天行政院宣布台北市與新北市疫情升到三級警戒，隨後蘇貞昌召開全國縣市長視訊防疫會議，會中就有討論實名制問題，高雄市長陳其邁提出有在規劃實聯制構想，蘇貞昌大筆一揮表示：「這個可以由中央來做，不必多頭馬車！」

據了解，開完縣市長會議後，隔天週日（16日）蘇貞昌找來被外界稱為「天才IT大臣」的唐鳳來討論，唐鳳聽完構想後，當下提出需要交通部與中華電信的協助，蘇貞昌全程參與會議，也尊重專業，並未發言，會議最後他只問了唐鳳一句：「星期一可以做好嗎？」

據轉述，唐鳳也很乾脆，直接承諾蘇貞昌週一（17日）就能「交件」，不到24小時、週一下午唐鳳就完成實聯制程式，再經過週二（18日）一整天的測試，從系統架設、網路和中華電信的壓力測試，唐鳳在48小時內就搞定。不過，直到今（19）日上午行政院與交通部舉行記者會前，相關幕僚都還在做最後測試和記者會簡報。幕僚透露，可說是趕到開記者會前最後一刻，才讓簡訊實聯制熱騰騰在全國民眾前亮相。

據了解，除了四大超商，全台家樂福（頂好）、屈臣氏、全聯、美聯社、小北、寶雅都有申請，為了避免系統負擔，適度分流，部分網路公司離線製作後回傳。政院幕僚透露，這個簡訊系統可以解決民眾不想拿筆、不想留個資給商家的問題，更重要的是行政院推出《跟蹤騷擾防制法》後，紙本的實名制擔心會有被騷擾問題，也能一併解決。

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