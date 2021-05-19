內幕／蘇貞昌只問了這句⋯⋯唐鳳48小時內搞定簡訊實聯制

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據透露，簡訊實聯制的構想，來自於上週六（15日），當天行政院宣布台北市與新北市疫情升到三級警戒，隨後蘇貞昌召開全國縣市長視訊防疫會議，會中就有討論實名制問題，高雄市長陳其邁提出有在規劃實聯制構想，蘇貞昌大筆一揮表示：「這個可以由中央來做，不必多頭馬車！」
據了解，開完縣市長會議後，隔天週日（16日）蘇貞昌找來被外界稱為「天才IT大臣」的唐鳳來討論，唐鳳聽完構想後，當下提出需要交通部與中華電信的協助，蘇貞昌全程參與會議，也尊重專業，並未發言，會議最後他只問了唐鳳一句：「星期一可以做好嗎？」
據轉述，唐鳳也很乾脆，直接承諾蘇貞昌週一（17日）就能「交件」，不到24小時、週一下午唐鳳就完成實聯制程式，再經過週二（18日）一整天的測試，從系統架設、網路和中華電信的壓力測試，唐鳳在48小時內就搞定。不過，直到今（19）日上午行政院與交通部舉行記者會前，相關幕僚都還在做最後測試和記者會簡報。幕僚透露，可說是趕到開記者會前最後一刻，才讓簡訊實聯制熱騰騰在全國民眾前亮相。
據了解，除了四大超商，全台家樂福（頂好）、屈臣氏、全聯、美聯社、小北、寶雅都有申請，為了避免系統負擔，適度分流，部分網路公司離線製作後回傳。政院幕僚透露，這個簡訊系統可以解決民眾不想拿筆、不想留個資給商家的問題，更重要的是行政院推出《跟蹤騷擾防制法》後，紙本的實名制擔心會有被騷擾問題，也能一併解決。