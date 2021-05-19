前輩提醒別準時打卡！她回家收主管傳「5字」 網批陋習
新人剛進入新公司，都需要一段適應期，更需要前輩的提攜與幫助。不過就有一位網友表示，前輩突然開口提醒「不要準時打卡下班」，後續的遭遇更掀起眾多網友無奈批評「真的是陋習」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 20:45:34
原PO在論壇《Dcard》上發文提到，自己剛進入新公司不久，上班時間則是正常朝九晚五，還有前輩同事在帶她。不過前輩卻在近期突然提醒「儘量不要18:00準時打卡，即使工作做完也要晚5分鐘以上在打卡，因為怕被資深的同事們說話」。
這理由也讓原PO相當困惑，不過仍乖乖照著做，開始了「東摸西摸瞎忙一下才打卡」的下班日常。不過近期原PO因為有集市，因此在「晚上6點整就急忙打卡趕車回家」，沒想到才剛上車，就收到直系主管的傳來「你消失的很快，哈哈」，她則照實回應有事情。但這樣的經歷仍讓原PO不解「我還是很疑惑...每間公司都是這樣的嗎？」
不少網友看完整個過程後，也紛紛批評「超討厭這種公司風氣」、「看公司吧！不過如果太準時，我都會跟周遭同事說一下再走」、「傳產好像都會希望員工多留，即使沒事還要裝忙。之前太早走還被說不跟同事交流很奇怪」、「當然公司本身真的很有問題，不過我想說的是，如果目前還需要這份工作，而這間公司又剛好有這種風氣的話，就先忍忍吧」、「不對的是公司風氣吧，晚點離開又沒有加班費，而且哪條法律規定準時下班犯法了」。（編輯：潘毅）