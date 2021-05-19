全國三級警戒 鄭宏輝籲鐵腕取締未戴口罩、簡訊實聯制
新竹市今（19）日新增2例的確診案例，足跡遍佈新竹市全域；對此，行政院政務顧問鄭宏輝提出三大呼籲，包括一、鐵腕執法取締未戴口罩，強化三級警戒防疫措施；二、實聯制再升級，簡訊實聯制一機在手免簽名；三、疫苗施打醫護優先，分流施打降低群聚風險。
記者陳志仁／綜合報導
2021-05-19 22:00:00
鄭宏輝表示，因應全國進入三級警戒，強烈呼籲市府應針對公園涼亭、倒垃圾時或進入商店不戴口罩者，嚴格查緝取締，非常時期應祭出鐵腕執法，全面保障民眾的健康安全；也不忘呼籲所有市民，要落實防疫政策配戴口罩，遵守相關防疫措施，避免觸法造成暴露於感染風險。
針對在公共場所填寫實聯制資料的不便與隱形的感染風險，行政院今日公布升級版簡訊實聯制；鄭宏輝說，配合中央防疫即刻上路，辦公室已經完成申請作業，只要一機在手就能免簽名，且在5秒內完成所有動作，實際操作非常便利，鼓勵民眾及店家使用這項服務。
行政院宣布40萬劑AZ疫苗已經抵台，預計6月505萬劑美國Moderna疫苗到貨，7月將有國產疫苗可供施打；鄭宏輝建議，第一線抗疫人員承受更大的感染風險，絕對需要完善防護，另施打地點可從醫院和衛生所，普及到特別設立的施打站及診所，不僅能讓疫苗施打更迅速，也能避免群聚感染發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。