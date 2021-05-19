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大學教授直播授課！學生暴增「1萬6千人」讚：老師教得好

▲中原大學的楊姓教授在直播平台授課，意外吸引上萬人觀看。（圖／翻攝Twitch頻道powebeyang）
▲中原大學的楊姓教授在直播平台授課，意外吸引上萬人觀看。（圖／翻攝Twitch頻道powebeyang）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 21:17:53｜2021-05-19 21:19:07

全台灣各級學校因為疫情影響，紛紛停課並改採線上教學，卻也掀起各種趣味現象。一位中原大學楊教授就採取在直播平台Twitch開課，沒想到意外吸引網友們紛紛進入頻道朝聖，一起上經濟學，不少網友更稱讚「老師教得好」。

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中原大學執教的楊姓教授今天下午在Twitch遠端授課，內容講解經濟學，原本修這門課的學生為54人，沒想到直播過一陣子，漸漸吸引路過的網友跟著「旁聽」，觀看人數開始飆升，最終更達到1萬6千人同時觀看，一起上「經濟學」。

▲中原大學的楊姓教授在直播平台授課，意外吸引上萬人觀看。（圖／翻攝Twitch頻道powebeyang）
▲中原大學的楊姓教授在直播平台授課，意外吸引上萬人觀看。（圖／翻攝Twitch頻道powebeyang）
由於實況人數意外爆增，也讓楊教授超級意外，不過也有不少網友在聊天室洗板，出於無奈，教授也只好改採其他通訊軟體與真正的54位學生溝通，最終也開啟「QR code」點名的方式，這堂「經濟學」就在眾多網友的喧鬧中畫下句號。

不少網友看完後紛紛笑稱「我還以為是國外經濟學大師轉播」、「應到54人，實到1萬6千人」、「有免費的經濟學可以上，老師也太佛了吧」、「老師露臉了，還笑出來」、「我下午的時候也有看，說真認真有學到一些東西」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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